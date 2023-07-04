الصين تكبح صادرات مواد الرقائق الإلكترونية

تشدد الصين ضوابطها على صادرات مادتين رئيسيتين تستخدمان في صناعة رقائق الكمبيوتر.

اعتبارًا من الشهر المقبل، ستكون هناك حاجة إلى تراخيص خاصة لتصدير الغاليوم والجرمانيوم من الصين ، التي تعد أكبر منتج للمعادن في العالم.

يأتي ذلك بعد جهود واشنطن للحد من وصول الصين إلى بعض المعالجات الدقيقة المتقدمة.

يأتي هذا الإعلان قبل أيام فقط من زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى بكين.

وقالت وزارة التجارة الصينية يوم الاثنين إن القيود ضرورية "لحماية الأمن القومي والمصالح".

تستخدم المعادن الفضية في أشباه الموصلات والاتصالات والمعدات العسكرية. كما أنها مواد أساسية في منتجات مثل الألواح الشمسية.

أشباه الموصلات ، التي تشغل كل شيء من الهواتف المحمولة إلى المعدات العسكرية ، هي في قلب نزاع مرير بين أكبر اقتصادين في العالم.

اتخذت الولايات المتحدة خطوات لتقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا التي تخشى أن يتم استخدامها في الأغراض العسكرية ، مثل الرقائق المستخدمة في الحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي.

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الشركات الأمريكية "أكثر سلبية" بشأن ممارسة الأعمال التجارية في الصين

في أكتوبر ، أعلنت واشنطن أنها ستطلب تراخيص للشركات المصدرة للرقائق إلى الصين باستخدام أدوات أو برامج أمريكية ، بغض النظر عن مكان صنعها في العالم.

وقد انضمت إلى هذه الجهود دول من بينها هولندا واليابان.

أعلنت هولندا الأسبوع الماضي أنها ستقيد تصدير بعض معدات تصنيع أشباه الموصلات.

جاء ذلك في أعقاب خطط لتقييد صادراتها من تكنولوجيا الرقائق الدقيقة "الأكثر تقدمًا" ، والتي أعلنت عنها هولندا في وقت سابق من هذا العام.

ومن المتوقع أن تؤثر الضوابط على شركة ASML الهولندية لصناعة معدات الرقائق ، وهي لاعب رئيسي في سلسلة توريد الرقائق العالمية.

في غضون ذلك ، تخطط اليابان لتقييد بعض صادراتها من صناعة رقائق الكمبيوتر.

ستؤثر الإجراءات ، التي تم الإعلان عنها في مارس ، على 23 نوعًا من معدات تصنيع أشباه الموصلات.

كثيراً ما وصفت الصين الولايات المتحدة بأنها "هيمنة تكنولوجية" رداً على ضوابط التصدير التي تفرضها واشنطن.

في الأشهر الأخيرة ، فرضت بكين قيودًا على الشركات الأمريكية المرتبطة بالجيش الأمريكي ، مثل شركة الطيران لوكهيد مارتن.

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ، التي من المقرر أن تقوم بزيارة تستغرق أربعة أيام إلى الصين اعتبارًا من الخميس ، من قطع العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبكين.

وقالت خلال ظهورها أمام الكونجرس الشهر الماضي "أعتقد أننا نربح والصين تكسب من التجارة والاستثمار المفتوحين قدر الإمكان ، وسيكون محاولتنا الانفصال عن الصين كارثية".

وستكون يلين ثاني مسؤول أمريكي كبير يزور البلاد هذا العام.

في يونيو ، أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين ، لاستئناف الاتصالات رفيعة المستوى بين القوتين العظميين المتنافسين.