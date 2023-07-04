انقلاب سيارة يصيب 4 على الطريق الصحراوي الغربي

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي بعد كوبري ميدوم بإتجاه القاهرة.

على الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الواسطي المركزي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج

بينما أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي في المنطقة الواقعة بين محافظتي بني سويف والفيوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات محافظة بني سويف، إخطارًا بورود بلاغ يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين ابو الروس اتجاه القاهرة، حيث جرى التوجيه بسرعة توجيه سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصابين إلى اقرب مستشفى، واتخاذ كافة الأجراءات اللازمة.

دفع مرفق اسعاف بني سويف بسيارتين اسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل 4 مصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزى كلا من " فوزية. س . ا" 41 سنة، بدون عمل، مصابة جرح باليد اليسرى، و" رمضان. ع . ع " 21 سنة، مصاب كدمات بأنحاء مختلفة من الجسم، بدون عمل، و" جهاد. ح . أ" 21 سنة، مصاب جرح باليد اليسرى، و" حمادة . ف . ع " 33 سنة، بدون عمل، مصاب أشتباه كسر بالعمود الفقري، وجميعهم يقيمون بعزبة حميدة بقرية أبو صير الملق بمركز الواسطى.

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

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