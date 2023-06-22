علاجات تعزز عملية الهضم وأبرزها الليمون

يعانى العديد من الناس من مشاكل الجهاز الهضمى، على الرغم من وجود علاجات طبيعية تعزز عملية الهضم يمكن أن تدعم صحتهم.

علاجات منزلية لتحسين الهضم

وفيما يلي أبرز العلاجات الطبيعية لتحسين عملية الهضم التي ينصح بها الأطباء..

1. بذور الشمر

تقدم هذه البذور فوائد صحية متعددة بما فى ذلك تحسين الهضم، كما تساعد فى تنظيم ضغط الدم وتقليل احتباس الماء والمساعدة فى إنقاص الوزن وتحسين البصر والمزيد، هذه البذور غنية بالألياف التي تعزز الهضم. يمكنك مضغ بعض بذور الشمر بعد الوجبة للحصول على نتائج افضل .

2. الزنجبيل

يساعد الزنجبيل في تعزيز الهضم وكذلك منع الغثيان، يمكنك إضافة معجون الزنجبيل إلى الأطعمة أو شرب شاي الزنجبيل. خذ بضع شرائح من الزنجبيل الطازج واغليه في كوب واحد من الماء لبعض الوقت. أضف القليل من العسل قبل شرب الشاي لتحسين الطعم

3. الزبادى

يحتوى الزبادى على بكتيريا صحية ممتازة لصحة أمعائك، يمكن أن يساعدك على محاربة مشاكل الجهاز الهضمي المتعددة. يمكنك تناول كوب واحد على الأقل من الزبادي يوميًا. تناول الزبادي الطبيعي المحضر في المنزل أو بدون سكر مضاف .

4. الليمون

كوب من عصير الليمون الطازج منعش ومليء بالعناصر الغذائية الأساسية. يمكنك شرب كوب من ماء الليمون الطازج لتعزيز

عملية الهضم. خلال فصل الصيف ، سيبقيك أيضًا رطبًا جيدًا.