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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب شمال أفغانستان

زلزال
زلزال

ضرب زلزال بلغت شدته 4.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، إقليم بدخشان الأفغاني التي تبلغ مساحتها 35 كيلومترًا.

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زلزال شمال أفغانستان

وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية أن الزلزال الذي بلغت قوته 4.2 درجة وقع على بعد 35 كيلومترًا جنوب إيشكاشم بطاجيكستان وعلى عمق 31 كيلومترًا.

وكان مدينة فايز آباد عاصمة إقليم بدخشان الأفغاني قد شهدت زلزال مماثل بقوة 4.6 درجة في وقت سابق الأربعاء الماضي.

وفي الآونة الأخيرة، ازداد تواتر الزلازل في الإقليم، مما قد يكون مصدر قلق للسكان المحليين. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

وبحسب تقرير رصد الزلازل، فإن إقليم بدخشان هو الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية، بما في ذلك الزلازل والفيضانات والانهيارات الجليدية والانهيارات الأرضية.

ووقع الزلزال القوي الأخير بقوة 6.5 درجة في مارس من هذا العام في إقليم بدخشان والذي أسفر عم مقتل 13 شخصًا وإصابة 100 آخرين.

 

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