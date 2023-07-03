تامر مصطفى يحذر لاعبي إنبي من مفاجآت النجوم قبل موقعة الكأس

حذر الجهاز الفني لفريق إنبي لكرة القدم بقيادة تامر مصطفى لاعبيه من مفاجآت فريق النجوم أحد أندية القسم الثاني قبل مواجهته في السادسة مساء غدِ " الثلاثاء" في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

محمد إسماعيل

تحذير:

وجاء تحذير المدير الفني تامر مصطفى بسبب مفاجآت المنافس وتحقيق مفاجآتين متتاليتين بالفوز على الإسماعيلي وسموحة في هذه البطولة وصعوده بجدارة لدور الثمانية حيث يسعى فريق النجوم لمواصلة المغامرة حتى النهاية متخطيًا محطة لآخرى في هدوء بعد الإطاحة بالكبار.

وأكد محمد إسماعيل مدير الكرة أن فريقه لم يحصل على راحة بعد مباراة فاركو والفوز بهدفين مقابل هدف في الجولة 31 للدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن هناك حالة من التركيز والاهتمام بهذا اللقاء لتحقيق هدفين الصعود لنصف نهائي بطولة كأس مصر ووقف مفاجآت النجوم بإبعاد الفريق البترولي عن بطولة الكأس.

جلسة مع اللاعبين:

وقال مدير الكرة أن الكابتن تامر مصطفى عقد جلسة مع اللاعبين بعد مباراة فاركو أثنى فيها على أداء اللاعبين والتصميم على الفوز خاصة في المباريات الثلاثة الأخيرة بالدوري لإنهاء المسابقة في مركز متقدم بدءً من لقاء فاركو الذي تخطيناه بنجاح بجانب مباراتي سموحة بالإسكندرية وسيراميكا كليوباترا يومي 11 و14 يوليو الجاري في الجولتين" قبل والأخيرة "لمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف إسماعيل: سيتم منح اللاعبين يومين راحة بعد مباراة النجوم لعدم حصول اللاعبين على راحة خاصة خلال إجازات عيد الأضحى المبارك وقبل الاستعداد لمباراة سموحة والسفر إلى الإسكندرية.

فوز ثمين على فاركو:

ونجح فريق إنبي في تحقيق الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري.

أحرز أحمد آمين قفه هدف تقدم إنبي في الدقيقة 25 من تمريرة بينية من محمد حمدي لـ "أحمد أمين قفة "الذي راوغ أحمد عوض داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تمر بجوار الحارس لداخل الشباك.

وتعادل سوكاري في الدقيقة 38 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى العليا للمرمى.

ونجح أحمد أمين قفة في إحراز هدف تقدم إنبي في الدقيقة 81 بعدما سدد عبد الرحمن عماد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس محمد سعيد شيكا وتابعها أحمد قفة بتسديدة داخل الشباك.

وخاض إنبي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: سيف الخشاب - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة.

خط الوسط: مروان داود - علي فوزي - أحمد العجوز - مودي ناصر - محمد حمدي.

خط الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

السابع:

ويحتل إنبي المركز السابع بعد 32 مباراة جمع خلالها 42 نقطة من 12 فوز و6 تعادلات و14 خسارة وأحرز 32 هدفًا واهتزت شباك الفريق 38 مرة.