إستمرار فعاليات مبادرة " 100 يوم صحة " بالفيوم

تفقد الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم عددا من الفرق الطبية العاملة بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، اليوم الإثنين بقرى مركز الفيوم.

وتابع وكيل الوزارة سير العمل بالمبادرة في قريتى اللاهون ومنشاة كمال التابعتين لادارة مركز الفيوم الصحية في إطار المبادرة التى انطلقت فى 25 يونيو الماضي بجميع قرى المحافظة.

وتشمل المبادرة الكشف الطبي فى جميع المبادرات والقوافل الطبية وخدمات تنظيم الاسرة والعلاج مجانا فى الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالاضافة الى العيادات المتنقلة التى تجوب القرى والعزب والنجوع لتوصيل الخدمة الطبية المجانية إلى كافة أنحاء المحافظة.

وأكدت الدكتورة غادة هلال مدير إدارة تنظيم الأسرة انه تم تكثيف خدمات تنظيم الأسرة فى جميع مراكز المحافظة على مدار 3 ايام من السبت الماضي وحتى اليوم الاثنين عن طريق الوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة

وأضاف الدكتور محمد رمضان أن العمل يتم يوميا فى عدد 103 وحدة ثابتة، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة التى تنتشر فى انحاء المحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد سعد اللباد مدير ادارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة أنه تم توفير عيادة متنقلة تابعة لادارة القوافل بنطاق بندر الفيوم امام حديقة الحيوان وبجوار مبنى المحافظة صباحا، كما يتوجه فريق المبادرات بإدارة البندر الى نادى قارون مساءا، وكذلك تم توفير خدمات تنظيم الأسرة بالمركز الطبى بالشيخ حسن والمركز الطبى بالحادقة صباحا.

وفى مركز اطسا صباحا تم توفير عيادات متنقلة فى قرية الجعافرة، اما في مركز طامية تم تقديم خدمات تنظيم الاسرة فى عيادة متنقلة بقرية بنوة، بالاضافة الى مركز طبى طامية والوحدة الصحية بقرية منشأة الجمال، بالإضافة الى تنفيذ عيادة متنقلة مساءا فى منتجع الحياة، وفى مركز سنورس تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة صباحا بالعيادات المتنقلة بقريتى بيهمو وجبلة، بالإضافة الى المركز المتميز بمطرطارس بينما يتم العمل مساءا فى منطقة الملاحة، وفى مركز يوسف الصديق صباحا تم العمل فى عيادات متنقلة فى شلالات وادى الريان صباحا ومساءا بالاضافة الى عيادة متنقلة فى منشاة قارون صباحا.

وأشار "اللباد" إلى أنه تم تنفيذ عيادات متنقلة وفى مركز ابشواى صباحا بناحية قرية كفر عبود، بالإضافة الى الوحدات الصحية بقرى ابوكساه وابوشنب، وفى مركز الفيوم تم العمل صباحا فى عيادات متنقلة فى قرية بنى صالح ومنشاة كمال، بالإضافة الى الوحدة الصحية بمنشاة عبد الله بينما تم تقديم الخدمات المسائية بقرية دير العزب.

تقديم خدمات تنظيم الأسرة ضمن مبادرة 100 يوم صحة بالفيوم

ومن جانبها أوضحت الدكتورة نشوى مصطفى منسق عام مبادرة 100 يوم صحة أن خدمات تنظيم الاسرة تقدم بالوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة بالإضافة إلى كافة أنشطة المبادرات الصحية.

وشملت خطة المديرية لتوزيع العيادات اليوم الإثنين فى نطاق البندر العمل بجميع المراكز الطبية الحضرية صباحا بينما مساءا فى نادى قارون الرياضى، بالإضافة الى تواجد قافلة طبية أمام حديقة الحيوان تقدم الكشف و تصرف العلاج، بينما فى نطاق ادارة مركز الفيوم تتوافر عيادات متنقلة فى قريتى ابجيج والعزب، بالإضافة الى وحدة اللاهون، وفى ابشواى تم تنفيذ عيادات متنقلة فى عزبة عبد الله سعد والنصارية، بالإضافة الى وحدة طبهار، وفى سنورس عيادات متنقلة فى قريتى سنهور القبلية ومنشأة سنورس، بالإضافة الى المركز الطبى بسنورس، وفى طامية عيادات متنقلة فى قرية سرسنا، بالإضافة الى مستشفى طامية المركزي والمركز الطبى بطامية، ووفى مركز اطسا تتوافر عيادات متنقلة فى خلف بالاضافة الوحدة الصحية بقريتي قلمشاة وابوجندير، بينما يتوافر فى مركز يوسف الصديق عيادات متنقلة فى شلالات وادى الريان و الهشاترة وقصر الجبالى.