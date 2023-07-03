الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي اليوم في كأس مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

تقام اليوم الإثنين مباراة بيراميدز والبنك الأهلي ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، حيث تحدد المواجهة أول طرف متأهل للدور نصف النهائي، بينما يودع الخاسر منافسات المسابقة.

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قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي في كأس مصر

وكانت لجنة الحكام باتحاد الكرة، قد قررت تعيين الحكم محمود بسيونى لإدارة مباراة بيراميدز والبنك الأهلي ، في إطار مباريات دور الـ8 لبطولة كأس مصر.

 

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

تنطلق مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي، على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قنوات أون تايم سبورت.

 

قائمة بيراميدز لمباراة البنك الأهلي

أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قائمة مباراة البنك الأهلي، والتي تقام مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

 

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موعد مباراة الزمالك المقبلة في كأس مصر

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر 

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي  

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود أوكا - أوجو صامويل 

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

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