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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي في كأس مصر

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة البنك الأهلي في إطار مباريات بطولة كأس مصر.

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باسم مرسى على رأس قائمة البنك الأهلي لمباراة بيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الثامنة والنصف من مساء الاثنين، على استاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر

 

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي

 

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود أوكا - أوجو صامويل

 

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

فيما يأتي قائمة البنك الأهلي لمباراة بيراميدز 

حراسة المرمي

 محمد أبو جبل _ احمد صبحي 

خط الدفاع..

   أمير مدحت _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _محمد بسيوني _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو _ أسامة ابراهيم _ أحمد ياسين 

 

خط الوسط..

 محمد فتحي _ محمود سيد  _فراس بن عايفية _ حمدي علاء _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ إسلام جابر 

خط الهجوم ..

  محمود قاعود _ باسم مرسي _ كريم بامبو.

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