١٧ دورة لـ ٤٠٢٦ متدرباً بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالدور الحيوي والهام لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، ومجهوداته لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر للوصول إلى جهاز إداري كفء، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقاً لتقييم الإحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة، وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية، وكذلك تخريج مدربين طبقاً للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

١٧ دورة تدريبية

وأشار ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، إلى أن المركز يقوم بتدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الألي، والتدريب على البرامج المتخصصة (هندسة جرافيك وتصميم - البرمجة)، ويمنح دورات ( التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي ).

ولفت إلى أن مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، نفذ خلال الـ 6 أشهر الماضية ١٧ دورة تدريبية لعدد ٤٠٢٦ متدرب كالآتي: عقد دورات التأهيل على برامج ICDL شملت (Win- Word- Excel- Net- P:P- Cyber- اختبارات ICDL) استفاد منها ٢٠٧٣ متدرب.

وعقد دورات التحول الرقمي FDTC شملت (Windows &IT- Word- Excel PowerPoint- Access- Web Search- Mob App) استفاد منها ٨٤٠ متدرب، وعقد دورة عن مقدمة في الحاسب الآلي (إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي) استفاد منها ٥٠ متدرب، ودورة عن قانون الحماية المدنية استفاد منها ١٢٠ متدرب، وأخرى عن الهجرة غير الشرعية ١٢٠ متدرب، وكذلك للتعريف بالإستثمار استفاد منها ٦٥ متدرب.

كما تم عقد دورة عن ميكنة المخازن استفاد منها ٦٣ متدرب، وأخرى عن برنامج إعداد القادة استفاد منها ٣٥ متدرب، ودورة عن تظلمات التصالح استفاد منها ٣٢٠ متدرب، ودورة عن التفكير التصميمي ودعم اتخاذ القرار استفاد منها ٤٥ متدرب.

وعقد مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية دورة عن مشرفي النظام (المراكز التكنولوجية) استفاد منها ٤٥ متدرب، ودورة عن العاملين بالحملات الميكانيكية استفاد منها ٥٢ متدرب، ودورة عن مقدمة في العرض التقديمي PowerPoint(اداره نظم المعلومات) استفاد منها ٤٥ متدرب، ودورة إعداد القادة (مجلس الوزراء) استفاد منها ٢٢ متدرب.

كما تم عقد دورة عن رفع كفاءة موظفي الشباك الأمامي (المراكز التكنولوجية) استفاد منها ٧٢ متدرب، وعن تنمية الموارد البشرية استفاد منها ٢٤ متدرب، والتميز الأداء في إدارة الإستثمار العام استفاد منها ٣٥ متدرب .

يشار إلى أن المركز يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة، ويقوم باستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم، كما يُعد المركز من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي، والمتدرب يحصل علي شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.