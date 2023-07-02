إصابة 4 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بالمنيا

إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا، يُسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة وتولت النيابة التحقيق .

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً مفاده إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب مدخل مدينة ملوي، وعلى الفور إنتقلت قوة أمنية برفقة عربات الإسعاف لمحل البلاغ، وتبين بالفحص إصابة4 أشخاص بإصابات مختلفة تنوعت بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة وتم التحفظ على السيارة الملاكي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري، وحررت الأجهزة الأمنية محضرا وتولت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

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