عاجل
التفاصيل الكاملة لإضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس (فيديو) الوقت المثالي لتناول وجبة خفيفة.. علماء يوضحون الأرصاد تكشف عن حالة الطقس hgd,l الإثنين.. القاهرة 35 أسرة عبد الحليم حافظ تلجأ للقضاء بعد غنائه لعصام صاصا (خاص)
الإثنين 03 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بالمنيا

بوابة الوفد الإلكترونية

إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا، يُسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة وتولت النيابة التحقيق .

txt

مصرع شاب فى انقلاب دراجة نارية بالأقصر

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً مفاده إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب مدخل مدينة ملوي، وعلى الفور إنتقلت قوة أمنية برفقة عربات الإسعاف لمحل البلاغ، وتبين بالفحص إصابة4 أشخاص بإصابات مختلفة تنوعت بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم. 

 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة وتم التحفظ على السيارة الملاكي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري، وحررت الأجهزة الأمنية محضرا وتولت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.

 

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

 

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

 

للمزيد من اخبار الحوادث أضغط هنا.

مواد متعلقة

مصرع شاب فى انقلاب دراجة نارية بالأقصر

إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي بالمنيا

إصابة 5 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

تفاصيل إصابة 18 شخصاً في انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالبراجيل

الجريدة الورقية