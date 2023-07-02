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الأحد 02 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

مرور 25 دقيقة.. الحكم يلغي هدف فيوتشر الأول في الأهلي

أحمد عاطف
أحمد عاطف

الغى الحكم محمود البنا هدف نادي فيوتشر الاول في شباك النادي الأهلي، في المواجهة الجارية بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة 24 من مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022 – 2023.

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إلغاء هدف فيوتشر في الأهلي عن طريق أحمد عاطف 

وشهدت الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول الغاء الحكم محمود البنا الهدف الأول لنادي فيوتشر بداعي التسلل، لتعود المباراة لما كانت عليه ولنقطة البداية.

وكانت أخطر فرص الشوط الأول وحتى مرور 12 دقيقة هي تسديدة من بيرسي تاو من خارج منطقة الجزاء جهة اليمين أمسك بها الحارس محمود جنش من أسفل يسار مرماه.

وشهدت الدقيقة 18 توقيت المباراة لعلاج عمر كمال لاعب فيوتشر، وفي الدقيقو 23 قام علي معلول لاعب الأهلي بكرة عرضية من جهة اليسار أبعدها دفاع فيوتشر عن مناطق الخطورة.

بدأ النادي الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وياسر إبراهيم، وفي خط الوسط مروان عطية وأليو ديانج وحسين الشحات وبيرسي تاو وأحمد قندوسي، وفي خط الهجوم محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام فيوتشر كل من علي لطفي في حراسة المرمى، وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمد الضاوي كريستو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.

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بينما على الجانب الأخر بدأ فريق فيوتشر مباراة الأهلي بتنشكيل مكون من محمود عبد الرحيم "جنش" في حراسة المرمى، في خط الدفاع عمر كمال وباسم علي وعلى الفيل وطارق طه، في خط الوسط ومهند لاشين وغنام محمد وأحمد رفعت وناصر ماهر ومحمد فاروقـ، وفي خط الهجوم أحمد عاطف.

 

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