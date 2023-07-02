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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

باسم مرسى على رأس قائمة البنك الأهلي لمباراة بيراميدز

باسم مرسي
باسم مرسي

استقر بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن القائمة المستدعاه للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر.

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مدرب البنك الأهلي: خلقنا فرصًا أمام الأهلي وتعلمنا الكثير من المباراة

 

والمقرر لها غدا الإثنين ويستضيفها ستاد القاهرة الدولى في تمام الثامنة والنصف مساء

وجاءت القائمة على النحو الآتي

حراسة المرمي

محمد أبو جبل _ احمد صبحي

 

خط الدفاع..

أمير مدحت _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _محمد بسيوني _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو _ أسامة ابراهيم _ أحمد ياسين

 

خط الوسط..

محمد فتحي _ محمود سيد  _فراس بن عايفية _ حمدي علاء _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ إسلام جابر

 

خط الهجوم ..

محمود قاعود _ باسم مرسي _ كريم بامبو.

رابطة الأندية تعلن مواعيد الجولتين 33 ، 34 من عمر  مسابقة الدوري المصري الممتاز 
وجاءت مباريات فريق البنك الأهلي على النحو الآتي

الجولة الثالثة والثلاثون

غزل المحلة ×  البنك الأهلي الإثنين ٢٠٢٣/٧/١٠ في الثامنة والنصف مساء ويستضيفها 
ستاد غزل المحلة

الجولة الرابعة والثلاثون

البنك الأهلي ×  فيوتشر 
الجمعة ٢٠٢٣/٧/١٤ في الثامنة والنصف مساء ويستضيفها 
ستاد القاهرة.

 

 

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