سحب 35.5 مليار جنيه من ماكينات البنك الأهلي المصري خلال 13 يوما

حققت ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري معدلات صرف غير مسبوقة اعتبارا من 18/6/2023 حتى 1/7/2023 ، حيث تجاوزت 35.5 مليار جنيه من خلال اكثر من ١٤ مليون عميلة سحب وذلك طوال فترات صرف المرتبات وكذا خلال عطلة عيد الأضحى.

وبلغت ذروتها يوم الاحد ٢٥ يونيو (ذات يوم احتفال البنك بمرور ١٢٥ عام على تأسيسه) لعدد اكثر من ١،٦ مليون عملية سحب بمبلغ ٤،٢٢ مليار جنيه فى اليوم الواحد.

وقال البنك الأهلي المصري في بيان إنه حرص على تغذية جميع ماكينات الصراف الآلي الخاصة به المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية بمعدلات استثنائية لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية على مدار 24 ساعة، وذلك لضمان تنفيذ عمليات السحب التي يحتاجها المواطنون طوال أيام العطلات بكل سهولة ويسر ، وذلك من خلال كفاءات فرق العمل بالخزينة الرئيسية و الفروع و مراقبة أنظمة ماكينات الصراف الألى و بالتنسيق مع شركات نقل الأموال و الصيانة للأجهزة.

ووفر البنك الأهلي المصري سيارات الصراف الآلي المتنقلة ببعض المدن الساحلية ومنها الساحل الشمالي والإسكندرية ورأس سدر ومرسى مطروح وموسى كوست والعين السخنة، إضافة الى زيادة أعداد الماكينات الثابتة بتلك المناطق وذلك تزامنا مع موسم الصيف والإجازات.

والجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري لديه أكبر شبكة لماكينات ATM والتي تبلغ أكثر من 6700 ماكينة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

بالاضافة الى صرف ٤٠ مليون جنيه من خلال ٢٤ الف عملية سحب من خدمة كاش أواى المتاحة على عدد من نقاط بيع البنك الاهلى المصرى بعدد من محطات الوقود و السوبر ماركت الكبرى.