إزالة 6 حالات تعدِِ على الأراضي الزراعية بمركز المنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تكثيف حملات الإزالة، ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وحالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لرصد كافة حالات التعدي على الأراضي داخل نطاق المحافظة، والتعامل معها بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية تمكنت من رصد و إزالة ٤ حالات تعدِِ على أراضي زراعية ومن دون ترخيص، على مساحة ٣٤٠مترًا بقرى صفط الخمار، وتلة وبني محمد سلطان.

وأوقفت الوحدة المحلية حالة تعدِِ بناء مخالف من دون ترخيص بـ “حي غرب " المدينة، وإن الوحدة المحلية، نفذت حملة مفاجئة بشوارع حي شمال المدينة، أسفرت الحملة عن إيقاف أعمال تعديل وتحويل شقة من سكني إلى تجاري بشارع عدنان المالكي، وتم التحفظ على معدات وأدوات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع انتشار العشوائيات، وتم إيقاف وإزالة حالات التعدي خلال حملة بقيادة مصطفى الدبيكي، نائب رئيس المدينة، وإدارات التنظيم والإشغالات والإزالات والمتغيرات المكانية.