بنود حملة أعرف حقك واطمن للمصريين المقيمين بالسعودية (انفوجراف)

أطلقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع فيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي بالقاهرة، حملة توعوية بعنوان: "اعرف حقك واطمن"، و تأتي سلسلة من الفيديوهات التي تستهدف المصريين المغادرين للعمل والمقيمين بالمملكة العربية السعودية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وفقًا لقانون العمل بالمملكة.



وأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أهمية تأهيل وتوعية هجرة الأيدي العاملة للأسواق الخارجية، ومن بينها المسافرين إلى المملكة العربية السعودية؛ تفعيلًا لآلية التعاون المباشر بين وزارتي الهجرة المصرية ووزارة الموارد البشرية بالمملكة، وفي إطار دور الوزارة في توعية المواطنين بسبل السفر الآمن والبدائل القانونية والتي تتضمن حقوقهم وواجباتهم الوظيفية في الدول المستقبلة للعمالة المصرية في الخارج.



وتابعت وزيرة الهجرة أن التدريب والتوعية يهدف لتقليل أية مشاكل أو عقبات من الممكن أن تواجه العمالة المصرية في المملكة، بالإضافة إلى توعيتهم في حالة تعرضهم لأية مشكلة، ومنع وقوع المصريين في أي مشاكل تتعلق بعقود وهمية للتوظيف، ومن ثم مكافحة ما يمكن أن يتعرضوا له من أشكال الاتجار كافة في البشر.

وإليكم “انفوجراف” يوضح بنود حملة أعرف حقك واطمن للمصريين المقيمين بالسعودية والراغبين في السفر للمملكة

في حالة عدم وجود تاريخ انتهاء محدد للعقد يحتفظ أي من الطرفين بالحق في إنهائه عند تقديم سبب وجيه

يوضح ذلك في إشعار مكتوب للطرف الآخر خلال إطار زمني محدد في الاتفاقية

إذا كان العامل يتقاضى أجرا شهريا يجب ألا تقل فترة الإخطار عن ستين يوما، بينما يجب ألا تقل عن ثلاثين يوما بالنسبة للآخرين.

معرفة حقوقهم وواجباتهم والقوانين الحاكمة بالمملكة قبل سفرهم

تسليط الضوء على الحملة السعودية "وطن بلا مخالف"

التعريف بعقوبات الاتجار بالبشر وحماية العاملين

تقديم الإرشادات والمعلومات لاستكمال الأوراق المطلوبة ودليلا للجهات التي يتم مراجعتها لإنهاء إجراءات التعاقد

التعريف بالتأشيرة الموسمية

جاري إعداد الإنفو..

وتعدّ الوزارة الجهة المختصة بإدارة ورعاية شئون المصريين المقيمين خارج الحدود الجغرافية للدولة المصرية، في إطار من التنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الأخرى، كما عملت منذ انطلاقها على تسهيل التواصل مع المصريين بالخارج بالسبل المتاحة كافة.

وقد جاء إنشاء وزارة الدولة للهجرة، تلبية لنداءات المصريين بالخارج بهدف تكوين رأي عام وطني، يساند القضايا الوطنية والقومية والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في شتى مجالات التنمية، ولتدعيم الروابط السياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم وبين بعضهم البعض، لوضع سياسة شاملة لهجرة المصريين للخارج في ضوء أهداف التنمية المستدامة وصالح البلاد، ولوضع سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية وتشجيع سبل الهجرة الآمنة عبر العديد من الفعاليات.