زراعة المنوفية: تحرير 5 آلاف و377 محضر تبوير وحملات يومية للمتابعة

أوضح المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة أنه تم تحرير (5 ألاف و 377) محضر تبوير على مساحة ( 764 فدان و5 قيراط و 23 سهم) خلال الفترة من 19 فبراير 2022 وحتى الآن .

لافتا إلى إعادة زراعة (10 آلاف و 117) حالة تم تبويرها بمساحة ( 116 فدان و12 قيراط و 12 سهم) وتم رفع كافة الأنقاض والتشوينات بتلك الأراضى وعودتها إلى طبيعتها الزراعية .



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة الرصد والمتابعة الميدانية لمنع البناء العشوائي والمخالف على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم للمتعدين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتطبيق القانون على الجميع حفاظاً على حقوق الدولة وفرض سيادة القانون تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .