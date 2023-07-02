تشكيل هجومي متوقع لفيوتشر أمام الأهلي بالدوري

يستضيف فيوتشر نظيره الأهلي في مباراة قوية مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن مؤجلات الجولة 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل فيوتشر المتوقع لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع عمر كمال عبدالواحد، سعد سمير، علي الفيل، طارق طه

خط الوسط: غنام محمد، مهند لاشين، ناصر ماهر، محمد فاروق

خط الهجوم أحمد عاطف وأحمد السيد الصاوي

مساعي فيوتشر أمام الأهلي

يدخل فيوتشر مباراة الأهلي من أجل تحقيق الانتصار عقب الخسارة في الجولة الماضية أمام المصري البورسعيدي بثنائية، خلال المباراة التي جمعت الفريقين يوم الأربعاء الماضي على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل نادي فيوتشر بقيادة علي ماهر المدير الفني للفريق مباراة الأهلي بدون الثلاثي مروان محسن، كريم نيدفيد، ومحمد رضا بوبو بعد أن تعرضوا لإصابات مختلفة خلال الفترة المقبلة.

ويعاني مروان محسن مهاجم فيوتشر من الإصابة بكسر في عظام الوجه مما تسبب في غيابه عن المباريات الماضية وتضاؤل فرص لحاقه بمباراة الأهلي، أما نيدفيد فيعاني من كدمة في القدم وبوبو تعرض لفتاق في عضلات البطن، مما أدي إلى غيابهما أيضا عن مباراة المصري الأخيرة بالدوري.

فيما يتطلع الأهلي لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري في ظل ملاحقة بيراميدز “وصيف المسابقة ” بفارق نقطة.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة بعدما خاض 26 مباراة ويحل بيراميدز في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة لكن بيراميدز لعب 31 مباراة.

ويبحث الأهلي عن فض الاشتباك والابتعاد بالصدارة لاستعادة لقب الدوري الغائب عن القلعة الحمراء منذ عامين، بينما يسعى فيوتشر لتقديم عرض جديد أمام الفارس الأحمر بعدما حسم موقفه من المشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية في الموسم المقبل.

يواجه الأهلي نظيره فيوتشر في الثامنة والنصف مساء الغد الأحد على ملعب استاد الأهلي we السلام في خضم مؤجلات الجولة 24 من عمر البطولة المحلية.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة ومؤجل له 5 مباريات ويأتي فيوتشر في المركز الثالث برصيد 57 نقطة حصدها من 31 مباراة بالدوري المصري .