تويتر يصدم المتابعين.. التغريدات في حالة تسجيل الدخول فقط

لا يعرض تويتر Twitter التغريدات إلا إذا قمت بتسجيل الدخول، تستمر فائدة المنصة في التفكك.

قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن تويتر انسحب من اتفاقية طوعية للاتحاد الأوروبي لمكافحة التضليل عبر الإنترنت.

لبعض الأسباب الغريبة (حسنًا، العديد من الأسباب التي تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع)، أصبح Twitter أقل فائدة يومًا بعد يوم تقريبًا.

في الخطوة الخاطئة الأخيرة، يبدو أن الخدمة لم تعد تسمح للأشخاص الذين لم يسجلوا الدخول بمشاهدة أي تغريدات.

حتى الآن، كان المستخدمون الذين تم تسجيل خروجهم لا يزالون قادرين على التحقق من التغريدات وملفات تعريف المستخدمين، ولكن على الأقل في الوقت الحالي، سيتعين عليهم إما التسجيل للحصول على حساب أو إدخال بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بهم لمعرفة أي مالك Twitter غير منسوب. اكتشف The Verge المشكلة، والتي أكدتها Engadget على العديد من المتصفحات والأجهزة.



لن يؤكد تويتر Twitter ما إذا كان هذا خطأ تقنيًا أو قرارًا مقصودًا، حيث كانت إحدى خطوات ماسك الأولى بعد توليه إدارة الشركة هي القضاء على فريق الاتصالات الخاص بها.

على أي حال، لم يتمكن المستخدمون الذين تم تسجيل خروجهم من استخدام وظيفة بحث Twitter منذ أبريل.

ليس من الواضح نوع التأثير الذي ستحدثه مثل هذه التحركات وتغييرات واجهة برمجة تطبيقات Twitter على أشياء مثل قدرة Google على تضمين التغريدات في نتائج البحث الخاصة بها. قد يكون هذا أيضًا عقبة في طريق الخدمات التي تتخلص من البيانات من المنصات العامة مثل Twitter.

إن جعل التغريدات مرئية فقط للمستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول لن يؤدي بالضرورة إلى مطالبة الأشخاص بالتسجيل للحصول على حساب. إذا أراد شخص ما مشاركة تغريدة مع شخص لا يستخدم تويتر، فقد يكون الآن أكثر ميلًا لإرسال لقطة شاشة بدلاً من رابط، مما يقلل من احتمالية انضمام غير المستخدم إلى الخدمة.

وجد الباحثون أن معظم البالغين في الولايات المتحدة يقضون وقتًا أقل على تويتر Twitter بعد شراء Musk للخدمة.

قد تعتقد أن Twitter سيفعل كل ما في وسعه لجذب المزيد من الأنظار إلى التغريدات والإعلانات، نظرًا لأن عائدات الإعلانات قد تراجعت.

ربما لا يكون وضع حاجز بين المستخدمين الجدد المحتملين والمحتوى هو الطريقة الأكثر حكمة للقيام بذلك.