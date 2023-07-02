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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

توزيع لحوم 174 رأس ماشية على الأكثر احتياجا بالمنيا

توزيع المساعدات
توزيع المساعدات

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، عن ذبح ١٧٤ رأس ماشية كأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا ، بقرى و مراكز المحافظة ، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ، وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى .

والوحدات المحلية والطب البيطرى خلال أيام عيد الأضحى ، وضمن حملة صك الأضحية، وأكد المحافظ ، على الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدنى ، فى دعم برامج التنمية الشاملة والمستدامة ، وترسيخ مفاهيم التكافل بين فئات المجتمع لتحقيق العدالة الإجتماعية، مثمنا الدور الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير، لافتا ، إلى أنه تم مراعاة العدالة حسب التوزيع الديموغرافي ، لضمان وصول الأضاحى للفئات المستهدفة على مستوى مراكز المحافظة التسعة.

ومن جانبه ، أوضح إبراهيم فرج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بالمنيا، أن عمليات ذبح الأضاحى ، تمت وفق خطة متكاملة ، بالتنسيق مع الوحدات المحلية ، والطب البيطرى،  والصحة ، والتضامن الإجتماعى، وتم الذبح فى ٩ مجازر،  وبمساهمة ١١٩ جمعية شريكة، حيث تم توزيع اللحوم على ٢٧ ألف أسرة بواقع ١١٥ قرية ، على مستوى مراكز المحافظة.

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