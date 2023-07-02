توزيع لحوم 174 رأس ماشية على الأكثر احتياجا بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، عن ذبح ١٧٤ رأس ماشية كأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا ، بقرى و مراكز المحافظة ، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ، وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى .

والوحدات المحلية والطب البيطرى خلال أيام عيد الأضحى ، وضمن حملة صك الأضحية، وأكد المحافظ ، على الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدنى ، فى دعم برامج التنمية الشاملة والمستدامة ، وترسيخ مفاهيم التكافل بين فئات المجتمع لتحقيق العدالة الإجتماعية، مثمنا الدور الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير، لافتا ، إلى أنه تم مراعاة العدالة حسب التوزيع الديموغرافي ، لضمان وصول الأضاحى للفئات المستهدفة على مستوى مراكز المحافظة التسعة.

ومن جانبه ، أوضح إبراهيم فرج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بالمنيا، أن عمليات ذبح الأضاحى ، تمت وفق خطة متكاملة ، بالتنسيق مع الوحدات المحلية ، والطب البيطرى، والصحة ، والتضامن الإجتماعى، وتم الذبح فى ٩ مجازر، وبمساهمة ١١٩ جمعية شريكة، حيث تم توزيع اللحوم على ٢٧ ألف أسرة بواقع ١١٥ قرية ، على مستوى مراكز المحافظة.