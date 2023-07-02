طلاب الثانوية العامة بالمنيا "التاريخ سهل والفيزياء صعبة جداً "

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بالمنيا ، الشعبة العلمية حول امتحان الفيزياء للشعبة العلمية ، بينما أكد طلاب الشعبة الأدبية ، أن امتحان التاريخ في مستوي الطالب العادي .

في البداية تحدث الطالب حسين عبد الوهاب، بلجنة مطاي الثانوية بنين ، أن امتحان الفيزياء للشعبة العلمية جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط ، والاسئلة لم تكن مباشرة ، وكان يحتاج لوقت اطول للإجابة على كافة الأسئلة.

وأضافت الطالبة علا شريف الدين ، بلجنة المنيا الثانوية بنات ، أن امتحان الفيزياء جاء صعب ، فهناك ٥ أسئلة صعبة جدا ، وفي مستوى الطالب المتفوق ، والإمتحان كان يحتاج لوقت اضافي ساعة أخرى على الأقل .

وقال بدر الدين علي، الشعبة الادبية ، بلجنة ابو قرقاص الثانوية بنين ، أن امتحان التاريخ جاء مناسب ، وفي مستوي الطالب المتوسط ، والإمتحان يعد من الإمتحانات السهلة والمباشرة.

ومن جانبه اكد حمدى مصطفى محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق ايه شكاوي من الطلاب، وأن اللجان تم فتحها منذ الساعة الثامنة وال بع للطلاب للدخول قبل موعد بدء اللجنة الامتحانية لكتابة بياناتهم على أوراق البابل شيت ، وجميع اللجان شهدت التزام من الملاحظين ، وتسليم الأوراق في مواعيدها.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، ان إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام 40704 طالب وطالبة مقسمين بين : " 22937 طلاب الشعبة علمي علوم، 2443 طلاب شعبة علمي رياضة 15324 طلاب الشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 100 لجنة امتحانية.