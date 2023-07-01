التعادل يحسم نتيجة الاتحاد وحرس الحدود في الدوري المصري

حسم التعادل نتيجة مباراة الاتحاد السكندري وحرس الحدود بهدفين لكل فريق، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقدم حرس الحدود بهدف في الشوط الأول عند الدقيقة 42 بتوقيع مصطفى جمال، ثم قلب الاتحاد السكندري الطاولة في الشوط الثاني عن طريق مابولولو وابراهيم حسن في الدقيقتين 73، 80 من عمر المباراة.

محمود ممدوح سجل هدف التعادل لصالح حرس الحدود في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع ليخطف حرس الحدود نقطة دون فائدة منها بعد تأكد هبوطه إلى دوري القسم الثاني لتذيله قاع جدول المسابقة برصيد 20 نقطة.

بهذه النتيجة يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع في سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة بالتساوي مع المصري في عدد النقاط.