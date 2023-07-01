مخاطر تسخين طعام الأطفال في الميكروويف.. مواد سامة تسبب الوفاة

حذر خبراء الصحة الأباء والأمهات من اعتمادهم على بعض الحيل والأجهزة التي قد تساعدهم على العناية بأطفالهم وتوفر لهم المزيد من الوقت، على غرار تسخين الطعام في الميكروويف، مشيرين إلى أنها من الممكن أن تلوث طعام الطفل.

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مخاطر استخدام الميكروويف في تسخين أطعمة الأطفال

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية، وجد فريق من علماء الأغذية والمهندسين والمتخصصين في البيئة، أن عددًا كبيرًا من جزيئات البلاستيك الدقيقة يتم إطلاقها بواسطة الأكياس البلاستيكية التي تغلف طعام الأطفال عند تسخينه في الميكروويف، وهذه قطع صغيرة من الحطام البلاستيكي غير المرئي للعين المجردة، لكنها غالبًا ما تحتوي على مواد كيميائية سامة ملوثة.

مخاطر استخدام الميكروويف في تسخين أطعمة الأطفال

وحسبما أفاد تقرير طبي حديث، فإننا نبتلع ما يصل إلى ما يعادل بطاقة ائتمان أسبوعيا من الجزيئات البلاستيكية دون قصد، والتي يمكن أن تستقر في مجرى الهواء العلوي.

وسعى الباحثون إلى اكتشاف ما يحدث عند تسخين العديد من أغذية الأطفال التي يتم تعبئتها في أكياس بلاستيكية صغيرة، في الميكروويف، حيث قاموا بشراء مجموعة من المنتجات التي يمكن طهيها في الميكروويف ومن ثم اختبروها.

وراقب الباحثون كيف تتفاعل الأكياس البلاستيكية مع الميكروويف بدلا من الطعام نفسه، ثم أزالوا الطعام وغسلوا الأكياس، وملأوا بعضها بمياه نانوية منزوعة الأيونات لمحاكاة الأطعمة السائلة، والبعض الآخر بحمض الأسيتيك لمحاكاة الأطعمة الحمضية.

وقام الباحثون بتسخين أغلفة الطعام هذه في الميكروويف لفترات مختلفة من الوقت ثم قاسوا عدد جزيئات البلاستيك التي انتهى بها المطاف في الطعام المحاكي، كما قاموا أيضًا بتخزين الماء والحاويات المملوءة بحمض الأسيتيك في الثلاجة لمراقبة كمية البلاستيك التي تم إطلاقها دون تسخين الطعام.

مخاطر استخدام الميكروويف في تسخين أطعمة الأطفال

وخلصت نتائج الدراسة إلى أنه في حين أن كمية المواد البلاستيكية الدقيقة تختلف اختلافا كبيرا، فإن جميع عينات أغذية الأطفال المحاكاة تحتوي على كميات كبيرة من البلاستيك.

وعلى سبيل المثال، كانت محتويات كيس واحد تم وضعه في الثلاجة لمدة ستة أشهر يتم غمرها بنحو 580 ألف قطعة من البلاستيك الدقيق، بمقاس يتراوح بين 1 إلى 14 ميكرومتر، وأطلقت نفس الحاوية بعد ذلك أربعة ملايين جزيء أخرى في طعام الأطفال عندما تم تسخينها في الميكروويف.

وحذر الأطباء في وقت سابق، من أن بعض أكياس طعام الأطفال قد تحتوي على سكر أكثر من المشروبات الغازية العادية.