خطة التحول الرقمي للامتحانات الإلكترونية في الجامعات

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن خطة تطبيق سياسات التحول الرقمي في الجامعات المصرية للاختبارات الإلكترونية.

وأوضح وزير التعليم العالى أن المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين الأولى تشمل 28797 موقعًا للامتحان، تم الانتهاء منها بالكامل لعدد 95 كلية قطاع صحي بتكلفة قدرها 1100 مليون جنيه.

أما المرحلة الثانية، بدأت عمليات التوريد والتركيب بها بإجمالي 94000 exam station بتكلفة قدرها 3350 مليون جنيه.

ولفت وزير التعليم العالى إلى أن عدد الأسئلة في بنوك الأسئلة نحو 675 ألف سؤال، وعدد الاختبارات حوالي 15 ألف اختبار، وأكثر من ثلاثة ملايين جلسة اختبار/طالب.

زيادة أعداد الجامعات المصرية

وقطعت منظومة التعليم العالى شوطًا كبيرًا فى مجال التطوير والتحديث بوجه عام خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتوجد 92 جامعة في مصر ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية بدلاً من 49 جامعة عام 2014، و28 جامعة حكومية بدلاً من 23 جامعة حكومية، و27 جامعة خاصة بدلاً من 23 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و7 أفرع لجامعات أجنبية.

ووصل عدد المستشفيات إلى 120 مستشفى جامعى بدلاً من 88 مستشفى عام 2014 بزيادة قدرها 32 مستشفى لتصبح إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر والارتقاء بالمنظومة الصحية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، و11 مركزًا بحثيًا تابعًا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وزادت عدد الكليات بالجامعات الحكومية إلى 443 كلية بدلاً من 338 كلية عام 2014، و389 برنامجًا جديدًا بالجامعات الحكومية بدلاً من 118 برنامجاً.

وبلغ عدد كليات الجامعات الخاصة والأهلية والاتفاقيات وأفرع الجامعات الأجنبية 253 كلية بدلاً من 118 كلية عام 2014، ووصل عدد المعاهد الخاصة إلى 174 معهدًا بدلاً من 153 معهدًا عام 2014، فضلاً عن زيادة الكليات والبرامج الحاصلة على الاعتماد والجودة.

كما بلغت 306 برنامجًا وكلية عام 2022، مقابل 51 برنامجاً وكلية عام 2014، لافتًا إلى زيادة موازنة التعليم العالى والبحث العلمى للعام المالى 2022/2023 لتصل إلى 85.7 مليار جنيه، بدلاً من 24.5 مليار جنيه عام 2014.

وبلغ عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي نحو 3 مليون و348 ألف طالبًا بدلاً من 2.3 مليون طالبًا عام 2014، كما بلغ عدد طلاب الدراسات العليا 301161 طالبًا بدلاً من 260350 طالبًا عام 2014.

