عروض شعبية فى احتفالات 30 يونيو بالمنيا

أقام فرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى ، احتفالا بالذكرى العاشرة للثورة وعيد الأضحى بكافة المواقع الثقافية.

فى إطار فعاليات احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، وذلك فى إطار التعاون بين مديرية الشباب والرياضة ، برئاسة منتدى عكاشة، من خلال إدارة الشباب والرياضة بملوى برئاسة رجب عبد العظيم، وتضمنت الإحتفالية عرض فنى لفرقة ملوى للفنون الشعبية ، حيث قدمت الفرقة تبلوهات غنائية راقصة منها التنورة والعصا والفرقة من تدريب الفنان محمد شحاتة.

وشهد نادي المنيا الرياضي، احتفالية فنية نظمها فرع ثقافة المنيا، ضمن فعاليات احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بذكرى ثورة ٣٠ يونيو وعيد الأضحى، وقدمت بها فرقة المنيا للفنون الشعبية، فقرات غنائية راقصة تفاعل معها الحضور ، ومنها: التحطيب، والسحجة، والتنورة، تدريب الفنان سيد توني.

كما قدمت فرقة المنيا للموسيقى العربية ، باقة من الأغاني الوطنية، تدريب المايسترو أحمد الدسوقي. وحضر الفعاليات دكتورة رانيا عليوة مدير عام ثقافة المنيا ، وعدد من مسئولي النادي، وفي إطار الإحتفالات بذكرى الثورة، وفي ضوء خطة إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، قدم الفرع، عددا كبيرا من الورش الفنية في المواقع الثقافية التابعة، والتي عبرت في مجملها عن عيد الأضحى وذكرى الثورة .

ومنها ، ورشة فنون تشكيلية بقصر ثقافة المنيا، تم خلالها عمل بوسترات وأعمال فنية، وقدم بيت ثقافة سمالوط عروض سينما أفلام وطنية وورشا فنية، أما بيت ثقافة جاهين ، فقدم الورش بمدرسة السلام الإبتدائية ٢، وأقام كذلك بيت بني مزار ورشة فنية احتفالا بذكرى الثورة ، وذلك بمركز أمان للتأهيل النفسي والسلوكي ببنى مزار، وأقيمت الورش المتنوعة أيضا في مكتبة قلوصنا الثقافية، وبيت ثقافة العدوة وصندفا، ومكتبة بلهاسة، وقصر ثقافة ملوي، وديرمواس.