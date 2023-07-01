أوكرانيا تكبدت خسائر بشرية ضخمة جراء الحرب

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، إن أوكرانيا تكبدت خسائر بشرية ومدنية ضخمة جراء الحرب مع روسيا.

وأضاف، خلال كلمته أمام البرلمان الأوكراني، أننا نسعى للسلام الدائم في أوكرانيا، مشددًا على أحقية كييف في تحديد الشروط المطلوبة، والوقت المناسب للمفاوضات.

وأشار سانشيز إلى اهتمام دول المنطقة بوضع مقترحات لخطة السلام، على أن يراعى التفريق بين دولة معتدية والضحايا، مفسرًا حديثه: "لا يمكن التعامل مع الجانبين على قدم المساواة".



وكشف سانشيز عن تخصيص إسبانيا نحو 55 مليون يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أوكرانيا، مشيرًا إلى اهتمام بلاده بتشجيع الاستثمار في البنية التحتية في جميع القطاعات الأوكرانية.

ووصل رئيس الوزراء الإسباني إلى كييف في ساعة مبكرة اليوم السبت لبدء محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وقت تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.



وكتب سانشيز على حسابه الرسمي في تويتر: “في كييف، أردت أن يكون الفصل الأول من الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا مع زيلينسكي".



إظهار الدعم الثابت للاتحاد الأوروبي لكييف:

وكان سانشيز قد أعلن عن هذه الزيارة خلال قمة للاتحاد الأوروبي الخميس، مؤكدًا أن الهدف منها إظهار الدعم الثابت للاتحاد الأوروبي لكييف التي تتصدى للغزو الروسي.



ونالت أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي قبل عام وتأمل في بدء مفاوضات رسمية هذا العام بشأن ما يتعين عليها القيام به لتعزيز طلب ترشيحها.