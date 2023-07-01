عقوبات الاتجار بالأشخاص وتشغيل الوافدين واستخدام عُمال الغير بالسعودية (فيديو)

في ثاني الحلقات التوعوية، التي تنشرها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، في حملة "اعرف حقك واطمن"، يأتي موضوع تشغيل الوافدين والعمل لدى الغير، أو لحسابهم الخاص، إذْ يوضح الفيديو أن استخدام المؤسسة عمالة غيرها يعرضها للكثير من العقوبات.

حول طبيعة العقوبات التي تواجهها المؤسسة التي تستخدم عمالة غيرها دون سند قانوني، توضح حملة التوعية أن القانون يوقع علي هذه المؤسسة غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، بجانب الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات، وتوقيع عقوبة السجن للمدير المسئول أيضًا لمدة تصل إلى سنة مع الترحيل إذا كان وافدًا، وتشير حملة التوعية إلى أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تطبق بحقه العقوبات التالية: غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، الترحيل بتهمة مكافحة الاتجار بالأشخاص.

حملة توعية للتحذير من التورط في تهمة الاتجار بالأشخاص:

حذرت الحملة التوعوية من التورط في تهمة الاتجار بالأشخاص، والتي يعرفها القانون السعودي على أنها: "استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، أو إجبارهم على العمل في ظل شروط معينة ليتلقوا أجرًا زهيدًا ويتعرضوا لاستخدام العنف أو التهديد".

تابعت حملة التوعية أن من أشكال الاتجار بالأشخاص أن يتم استغلالهم، ومصادرة جوازات سفرهم، فلا يعرفون عنوان سكنهم، أو تكون لديهم وثائق هوية أو وثائق سفر مزورة، ولا يستطيعون التفاوض على شروط العمل، وأن عقوبة جريمة الاتجار بالاشخاص السجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا.



قد أطلقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد فيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي بالقاهرة، حملة توعوية بعنوان: "اعرف حقك واطمن" تأتي سلسلة من الفيديوهات التي تستهدف المصريين المغادرين للعمل والمقيمين بالمملكة العربية السعودية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وفقًا لقانون العمل بالمملكة.



أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أهمية تأهيل وتوعية هجرة الأيدي العاملة للأسواق الخارجية، ومن بينها المسافرين إلى المملكة العربية السعودية؛ تفعيلًا لآلية التعاون المباشر بين وزارتي الهجرة المصرية ووزارة الموارد البشرية بالمملكة، وفي إطار دور الوزارة في توعية المواطنين بسبل السفر الآمن والبدائل القانونية والتي تتضمن حقوقهم وواجباتهم الوظيفية في الدول المستقبلة للعمالة المصرية في الخارج.



تابعت وزيرة الهجرة أن التدريب والتوعية يهدف لتقليل أية مشاكل أو عقبات من الممكن أن تواجه العمالة المصرية في المملكة، بالإضافة إلى توعيتهم في حالة تعرضهم لأية مشكلة، ومنع وقوع المصريين في أي مشاكل تتعلق بعقود وهمية للتوظيف، ومن ثم مكافحة ما يمكن أن يتعرضوا له من أشكال الاتجار كافة في البشر.