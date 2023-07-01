إزالة 15 حالة تعدٍ بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية في الجيزة

واصلت محافظة الجيزة جهود مواجهة التعديات على الاراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة خلال اجازة عيد الأضحى المبارك وحملات الرصد والمتابعه للتعامل الفوري مع كافه التعديات وإزالتها في المهد.



وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتائج الحملات التي اسفرت عن ضبط وإزالة ١٥ حاله تعدٍ علي الأراضي الزراعية بمراكز العياط والبدرشين ومنشاة القناطر .

في مركز ومدينة العياط تم إزالة ٩ حالات تعدي وبناء مخالف عبارة عن سور بالبلوك الأبيض على مساحة 80م بارتفاع 4م بناحية عزبة على بك نطاق الوحدة المحلية بطهما والثانية عبارة عن حوائط حاملة بالدور الأول فوق الأرضي بدون ترخيص على مساحة 60م بارتفاع 4م بناحية قرية بمها بالإضافة إلى إزالة صبه خرسانية بدون ترخيص على مساحة 60م بقرية طهما.



تنفيذ ٣ حالات إزالة رصدتهم المتغيرات المكانية

كما تم تنفيذ ٣ حالات إزالة رصدتهم المتغيرات المكانية ضمت ازاله فى المهد صبه سقف ومبانى دور اول فوق الارضى وتعدى على الأرض الزراعية .

بالاضافه الي إزالة ٣ حالات شملت إزالة حوائط بالدور الاول اعلى الارضى بعقار بقرية كفر قاسم و حالة تعدي بالبناء والمخالفة عبارة عن حوائط حاملة من البلوك الابيض بارتفاع 3م على مساحة 175م بقرية كفر حميد و ايقاف حالة شروع فى البناء خارج الحيز العمراني بقرية العطف .

وفي مركز ومدينة أوسيم تم ضبط ٤ حالات بناء مخالف ضمت إزلة ٣ حالات تعد علي الأراضي الزراعية بالكوم الأخضر بالاضافه الي فك سقف الدور الاول فوق الارضي لعقار مخالف بشارع ذبادي من شارع دولسي بمركز ومدينة أوسيم .

وفي مركز ومدينة البدرشين تم إزالة تعدى على الأرض الزراعية بعمل سملات عباره عن صبه خرسانية تمهيدا للبناء على مساحة قيراط بناحية منشاة دهشور مركز البدرشين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف .

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم ضبط وإزالة مخالفة بناء بناحية بني سلامة عبارة مبني عشوائي بالطوب في المهد على مساحة 60م علي أراضي زراعية.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وشدد المحافظ على أستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العيد في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة .