«بالألوان».. «أنت أقوى من المخدرات»

واصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة الصندوق، تنفيذ مبادرة تحت عنوان «بالألوان هنكافح الإدمان»، فى إطار حملة «أنت أقوى من المخدرات» بحديقة الحيوان بالجيزة وأيضاً فى العديد من الحدائق العامة بمحافظتى القاهرة والجيزة؛ لرفع الوعى لدى الأطفال من زوار الحدائق بمخاطر التدخين وتعاطى وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة تتضمن: الرسم، وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التى تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال، كذلك عروض فنية ورياضية وثقافية، تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل، والعمل الجماعى لديهم، وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان، ويستمر تنفيذ الأنشطة التوعوية بالحديقة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، للعام الثانى على التوالى.

وتتضمن الأنشطة التوعوية: ورش حكى للأطفال من زوار الحدائق خلال تواجدهم مع أسرهم؛ حيث يتم تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة، وكذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها فى البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان، وأيضاً تنفيذ أنشطة رياضية وألعاب تفكير مختلفة تتناسب مع كل مرحلة عمرية، وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب من زوار الحديقة عن التدخين وتعاطى المواد المخدرة لرفع الوعى البيئى والصحى لديهم.

كما تستهدف المبادرة إلقاء الضوء على الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان «16023»، من حيث العلاج مجاناً وخدمات المشورة وكذلك دور الأسر فى الاكتشاف المبكر للتعاطى، من خلال عدة عوامل، سواء كانت عوامل ظاهرية، مثل احمرار العين المستمر، وعدم الاتزان، وقلة الاستيعاب، وعدم اللامبالاة، وتغيير الأصدقاء، واختفاء مبلغ مالى من المنزل، أو الانفعال الشديد والغضب، أو الهدوء والانطواء، أو فى حالة مشاهدة الأسرة بعض أدوات التعاطى فى حجرة أبنائها، وكيفية تواصل الأسرة مع الخط الساخن «16023» لعلاج الإدمان مجانًا وفى سرية تامة.