وفد استرالى يزور منطقة البهنسا الأثرية لإنتاج فيلم وثائقى عنها

استقبلت منطقة البهنسا الأثرية ببني مزار شمال المنيا ، وفدا سياحيا استراليا لزيارة المعالم الأثرية للمنطقة الواقعة على بعد ١٦ كيلومتر غرب مركز ومدينة بنى مزار، وتضم آثارا متنوعة من مختلف العصور التاريخية .

وخاصة العصرين القبطى و الإسلامى ، ويطلق عليها المؤرخون وعلماء الآثار مدينة الشهداء أو البقيع الثانى نظرا لوجود عدد كبير من قبور وأضرحة الصحابة و التابعين ممن جاءوا مع الفتح الاسلامى.

من جانبه أوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار ، أن الوفد الإسترالى سوف يقوم بإنتاج فيلم وثائقى يستعرض تاريخ منطقة البهنسا، وأشهر الآثار التى تتميز بها .

لافتا رئيس المركز ، إلى أن الوفد الإسترالي قام بجولة تفقد فيها معالم منطقة البهنسا ، والأسواق المحيطة بها ، للتعرف على الخصائص المميزة للمكان .