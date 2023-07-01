السبت 01 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

وفد استرالى يزور منطقة البهنسا الأثرية لإنتاج فيلم وثائقى عنها

الوفد السياحي
الوفد السياحي

استقبلت منطقة البهنسا الأثرية ببني مزار شمال المنيا ، وفدا سياحيا استراليا لزيارة المعالم الأثرية للمنطقة الواقعة على بعد ١٦ كيلومتر غرب مركز ومدينة بنى مزار، وتضم آثارا متنوعة من مختلف العصور التاريخية .

وخاصة العصرين القبطى و الإسلامى ، ويطلق عليها المؤرخون وعلماء الآثار مدينة الشهداء أو البقيع الثانى نظرا لوجود عدد كبير من قبور وأضرحة الصحابة و التابعين ممن جاءوا مع الفتح الاسلامى.

 من جانبه أوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار ، أن الوفد الإسترالى سوف يقوم بإنتاج فيلم وثائقى يستعرض تاريخ منطقة البهنسا،  وأشهر الآثار التى تتميز بها .

لافتا رئيس المركز ، إلى أن الوفد  الإسترالي قام بجولة تفقد فيها معالم منطقة البهنسا ، والأسواق المحيطة بها ، للتعرف على الخصائص المميزة للمكان .

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