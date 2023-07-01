إزالة 42 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ، وأراضى أملاك الدولة والبناء المخالف ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا .

بتكثيف الحملات خلال إجازة عيد الأضحى ، للتصدى بكل حسم وحزم لأى محاولات للتعدى والتعامل الفورى معها، ففى مركز المنيا، تم إزالة ٧ حالات تعد منها ٦حالات تعدِِ على أرض زراعية وبدون ترخيص ، بقريتى صفط الخمار، وطوخ الخيل وحالة واحدة بحى شمال المدينة ، وفى مركز سمالوط، تم إزالة ١٨ حالة تعد بالبناء بدون ترخيص منها ، ١٥ حالة بحى شرق المدينة، و ٣ حالات تعدِِ بحى شمال .

وفى بنى مزار ، تم إزالة ١٤ حالة تعد منها ٨ حالات تعد على أراضى زراعية ، و بناء مخالف بأحياء غرب وشرق و شمال المدينة ، وإيقاف حالة بناء بدون ترخيص خلف موقف قرية صندفا، و إزالة حالة تعد على أرض زراعية، بحوض الجزار وإيقاف حالة تعدِِ على أرض زراعية على طريق صندفا .

وحالة بناء بدون ترخيص على أرض إصلاح زراعى بعزبة التوت، وحالة بناء خارج الحيز العمرانى بقرية ابطوجة التابعة لمجلس قروى شلقام ، وإزالة حالة تعدِِ فى المهد على أرض إصلاح زراعى بقرية القيس، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى ، من إزالة ٣حالات تعد، حالة بحى غرب والثانية بعزبة الكيلانى ، و الثالثة بقرية بردنوها .