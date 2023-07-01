موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري غدًا

يلتقي فريقا الأهلي وفيوتشر، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر:

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وفيوتشر في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء غد الأحد على ملعب الأهلي we بالسلام.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وفيوتشر:

وتذاع مباراة الأهلي وفيوتشر بالجولة الـ 24 المؤجلة ببطولة الدوري العام المصري على شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

وفاز الأهلي على فريق البنك الأهلي بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، علمًا بأن الأهلي لديه 5 مباريات مؤجلة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة ويسبقه فيوتشر في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة.

ويشهد قاع جدول المسابقة صراعًا شرسًا بين أندية عدة ابتداءً من المركز الثاني عشر والذي يوجد فيه الإسماعيلي وصولًا إلى حرس الحدود الذي يتذيل الترتيب وتأكد هبوطه بشكل رسمي.

ترتيب الدوري المصري:

1- الأهلي 68 نقطة

2- بيراميدز 67 نقطة

3- فيوتشر 57 نقطة

4- الزمالك 56 نقطة

5- المصري البورسعيدي 44 نقطة

6- المقاولون العرب 43 نقطة

7- فاركو 41 نقطة

8- الاتحاد السكندري 41 نقطة

9- إنبي 39 نقطة

10- سموحة 36 نقطة

11- البنك الأهلي 35 نقطة

12- الإسماعيلي 34 نقطة

13- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة

14- أسوان 33 نقطة

15- طلائع الجيش 32 نقطة

16- غزل المحلة 32 نقطة

17- الداخلية 29 نقطة

18- حرس الحدود 20 نقطة



وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، أن كريم فؤاد يسير بشكل منتظم في برنامج العلاج، وأن حالته في تقدم مستمر منذ إجراء جراحة الرباط الصليبي في وقت سابق.

ويستعد الفريق لمواجهة فيوتشر مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، بعد أن كان قد تغلب أمس الخميس على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة.