المهرجان الرياضي في خماسي كره القدم للفلاحين بمركز شباب الكوم الطويل بكفر الشيخ

نظم مركز شباب الكوم الطويل التابع لإدارة شباب بيلا، خماسي كرة القدم لأهل القرية ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك ، ومازالت مراكز شباب كفرالشيخ، تستقبل آلاف المواطنين لليوم الثالث على التوالي لعيد الأضحى المبارك وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتفعيل مبادرة العيد أحلى للعام الثاني على التوالي بعد النجاح الذي حققته على مستوى الجمهورية، في إطار تحقيق رؤية الوزارة التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الترفيهية والرياضية لرواد مراكز الشباب في القرى والنجوع على قدم المساواة بالهيئات الشبابية والرياضية بالمدن الكبرى، كأحد أهداف التنمية المستدامة .

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز شباب كفرالشيخ استقبلت على مدار اليومين الماضيين من المبادرة بمراكز الشباب ما يقرب من 89 ألف مواطن لقضاء أجازة الأضحى في أجواء كرنفالية مبهجة وضعت لها مديرية الشباب والرياضة خطة برنامجية بكافة الهيئات الشبابية و مراكز شباب حياة كريمة، مضيفاً أن المبادرة مستمرة طوال أيام عيد الأضحى بمراكز الشباب على مستوى المحافظة .

وفى ذات السياق استقبلت 26 ساحة مركز شباب و نادي رياضي بالمحافظة ما يقرب من 50 ألف مصلى بالتعاون مع مديرية الأوقاف، وتستمر مراكز شباب كفرالشيخ، فى تقديم خدماتها المتنوعة، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة الإدارة العامة للشباب والمركز الإعلامي بالمديرية و المنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية و فرق العمل بمراكز شباب كفرالشيخ بمتابعة مديري الإدارات الفرعية، وتقدم كافة خدماتها للمواطنين مجانا ، مشيراً إلى تنوع البرامج والفعاليات الترفيهية والرياضية المقدمة لتناسب كافة أفراد الأسرة .