«الرى» تنفذ ١٤٧٠ منشأ للحماية من أخطار السيول

قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة تشارك فى ٥٤ مركزاً من مراكز المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» فى نطاق ٢٠ محافظة، حيث بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياة كريمة حوالى ٣٠٧٠ كيلومتراً، ويجرى العمل فى ترع بأطوال تصل إلى ١٣٩٦ كيلومتراً، ليصل بذلك إجمالى أطوال التأهيل بمركز حياة كريمة لـ٤٤٦٦ كيلومتراً، ويجرى تنفيذ ٦ عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة، كما تم الانتهاء من تشغيل ٨ آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وتم تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول ٤٢٠ متراً بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.

وأشار «سويلم» إلى أن الوزارة قامت بتدبير ١٣٤ قطعة من الأراضى من منافع الرى بمساحة تجاوز ٢٤٨ ألف متر مربع بمختلف المحافظات لإقامة عدد ١٤٩ مشروعاً خدمياً.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٧٠٦٤ كيلومتراً، وجارٍ تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٣٢٧١ كيلومتراً، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ١٥٥٢ كيلومتراً تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع إلى ١١٨٨٧ كيلومتراً.

وأكد «سويلم» أنه تجرى متابعة الالتزام بالرى الحديث بالأراضى الرملية، والتحول للرى الحديث بمزارع قصب السكر و٧٥٠ ألف فدان من البساتين، ومنطقة تجريبية رائدة فى أسوان.

ولفت إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة فى تنفيذ مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بإجمالى ٢١ مليون متر مكعب يوميًا، وأيضاً الانتهاء من مشروعات معالجة مياه مصرف بحر البقر والمحسمة، والعمل فى مشروع محطة الحمام، وتطهير ٢٢ ألف كيلومتر من المصارف، والتكريك بكميات حفر تصل إلى ١٠ ملايين متر مكعب سنوياً، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى فى زمام ٦ ملايين فدان، إضافة لتجديد الشبكات فى زمام ٢.٣٦ مليون فدان، ومشروع لتطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة بشكل مستدام، وإحلال وتجديد محطات الرى والصرف القائمة، وإنشاء محطات جديدة لخدمة الزراعة والاحتياجات المائية المختلفة، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال ١٤٤ كيلومتراً، ومشروع رائد باستخدام مواد صديقة للبيئة لحماية ٦٩ كيلومتراً من الشواطئ، وأيضاً إنشاء ١٤٧٠ منشأ للحماية من أخطار السيول، ومتابعة الأمطار والسيول من خلال مركز التنبؤ بالفيضان، فى ظل وجود خطة استراتيجية للمنشآت المائية الكبرى، وقاعدة بيانات لحصر وتقييم ٥٠ ألف منشأ مائى.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء قناطر أسيوط الجديدة، والعمل على إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، وكذلك تدعيم قناطر زفتى وجمجرة والبستان وأصفون والكلابية والراهبين وكفر ربيع وأهوسة الإسماعيلية وسرياقوس، وتحديث انظمة تشغيل بوابات هويس دمياط ومفيض إسنا.