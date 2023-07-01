الدكتور محمد ربيع: تطبيق المعايير الدولية فى جميع البرامج الدراسية ومنح شهادات مشتركة مع جامعات أوروبية

برامج متميزة بكليات جامعة الدلتا لقبول الطلاب الجدد الناجحين فى الثانوية والشهادات المعادلة

تواصل جامعة الدلتا تسجيل الطلاب المتقدمين للقبول بكليات الجامعة وتشمل الطب والفم والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والهندسة والذكاء الاصطناعى والإدارة والآداب. ويحق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة فى العام الماضى، وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم إلكترونيًا من خلال مواقع الجامعات على الإنترنت. وأكد الدكتور يحيى المشد رئيس الجامعة أن جامعة الدلتا فتحت باب التقديم بمقر الجامعة لطلاب الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للعام الجامعى الجديد طبقا لقواعد القبول كما أعلنت عن فتح باب التقديم المباشر بمقر الجامعة، وتلقى أوراق الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة والثانوية الأزهرية. وتتميز جامعة الدلتا بالكليات والبرامج المتنوعة التى تتناسب مع حاجات سوق العمل الإقليمى والمحلى والعالمى من خلال الكليات المهمة التى تضمها الجامعة. ويعمل مجلس أمناء الجامعة برئاسة الدكتور محمد ربيع، رئيس المجلس على تقديم كل الدعم المطلوب للارتقاء بمستوى العملية التعليمية وإعداد أفضل خريجين بمعايير دولية. وتعد جامعة الدلتا واحدة من الجامعات التى حققت انتصاراً دولياً بالحصول على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية وتقييمها لجودة المعايير المرتبطة بالعملية التعليمية والخدمية بالجامعة وتوافقاً مع سياسات الدولة فى تدويل الجامعات المصرية، فقد حصلت الجامعة على خمس نجوم فى خمسة معايير من أصل ثمانية من هيئة كيو إس QS العالمية. يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس الجامعة والمهندس أسامة ربيع نائب رئيس مجلس الأمناء بتقديم كل الدعم المطلوب من أجل تميز الجامعة عالمياً والعمل على رفع المستوى التعليمى للخريجين وتأهيلهم للعمل فى الأسواق المحلية والدولية. أكد الدكتور يحيى المشد رئيس الجامعة أن QS تعد واحدة من أهم مؤسسات التصنيف لتقييم أفضل الجامعات العالمية، فى كل من معيار التدريس والتوظيف والبنية التحتية والإمكانيات البشرية المرتبطة بالمناخ التعليمى الجيد وإيماناً بدور الجامعة فى خدمة المجتمع وأوضح أن الجامعة حصلت على خمس نجوم فى معيار خدمة المجتمع وتطبيق سياسة الشمول فى تقديم المنح والتشجيع المادى والمعنوى لطلابها. كما حصلت الجامعة على أربع نجوم فى التطور الأكاديمى وأيضاً حصل برنامج الصيدلة بالجامعة على أربع نجوم. وحصلت كلية الصيدلة جامعة الدلتا على تقييم 4 نجوم فى تقييم مؤسسة QS الأكاديمية المعروفة عالمياً كأول كلية من كليات جامعة الدلتا للحصول على هذا التقييم فى معيار القوة الأكاديمية للبرنامج (Program Strength) وبذلك تكون كلية الصيدلة جامعة الدلتا هى ثالث كلية صيدلة على مستوى مصر تحصل على تقييم مؤسسة QS وثانى كلية صيدلة على مستوى مصر تحصل على 4 نجوم فى هذا التقييم.

وسبق أن تسلمت الجامعة شهادة موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية التى حققتها كلية طب الفم والأسنان والمستشفى التعليمى الكلية وعيادات طب الفم والأسنان وتسلم شهادة التقييم الدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس الأمناء والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور يحيى المشد، رئيس الجامعة والمهندس أسامة ربيع نائب رئيس مجلس الأمناء وعميد وأساتذة كلية طب الفم والأسنان. وتحتضن كلية طب الفم والأسنان بجامعة الدلتا مستشفى تعليمى على أعلى مستوى وعادات طب الفم والأسنان التى تعتبر إحدى واجهات الجامعة الهامة فى تقديم أعلى مستوى من جودة التعليم وتوفير أفضل الرعاية الصحية للفم والأسنان للمجتمع وتتميز كلية طب الفم والأسنان بالجمع بين تعليم طب الأسنان مع البحث العلمى ورعاية المرضى تسليم موسوعة جينيس للأرقام القياسية والتى تمنح لكلية ومستشفى طب الأسنان على أنهما الأكبر فى العالم.

ووقعت جامعة الدلتا اتفاقية تعاوناً مع وفد من جامعة «Robert Gordon» البريطانية لإنشاء برامج مشتركة لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا والبحث العلمى فى مجالات التخصصات البينية كالحياة فى عالم الرقمنة والطاقة والاستدامة والصحة والإنسان والآلة. تأتى الزيارة فى إطار الجهود التى يبذلها مجلس أمناء الجامعة برئاسة الدكتور محمد ربيع رئيس المجلس والمهندس أسامة ربيع نائب رئيس المجلس والمهندس محمد ربيع نائب رئيس المجلس من أجل الارتقاء بالمستوى التعليمى لطلاب الجامعة وتدريس برامج عالمية بالتعاون مع الجامعات الأجنبية.

وأكد رئيس الجامعة أهمية الزيارة للمساهمة فى تعزيز آفاق التعاون بين الجامعتين على جميع المستويات والأصعدة حيث تعد Robert Gordon University من أعرق الجامعات فى أسكتلندا والمملكة المتحدة.

واستعرض الدكتور يحيى المشد رئيس الجامعة الإمكانيات المادية والبشرية بجامعة الدلتا وتوجهات الجامعة الساعية إلى تمكين منظومة التحول الرقمى ودعمها بكوادر شابة مؤهلة بأعلى المعايير العلمية والعملية القائمة على تطوير المهارات، بما يتواكب مع متطلبات المستقبل.

إضافة إلى البرامج الأكاديمية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا المتطورة التى تقدمها جامعة الدلتا لطلابها وكيفية تأهيلهم فى تخصصاتهم ليصبحوا قادرين على قيادة المستقبل.

وأعرب وفد جامعة روبرت جوردن عن سعادته بالتواجد فى مقر جامعة الدلتا وأشادوا بالإمكانيات المادية والبشرية بالجامعة وتجهيزات كليات الطب والعلاج الطبيعى والصيدلة والأسنان والهندسة والحاسبات.

وتعد جامعة Robert Gordon University الأولى فى أسكتلندا والثانى فى المملكة المتحدة فى مقياس معدل توظيف الخريجين بسبب علاقتها الوثيقة بالصناعة والأبحاث العلمية المؤثرة بهذا القطاع.

فضلاً عن امتلاكها حرماً جامعياً مميزاً على مستوى العالم، وذلك بالإضافة إلى أن الجامعة حصلت على تصنيف ذهبى فى إطار التميز فى التدريس (TEF) مما جعلها ضمن أفضل 20% من أفضل الجامعات فى المملكة المتحدة لجودة التعليم والتعلم فى مرحلة البكالوريوس.