طريقة عمل بسبوسة بالقشطة للدايت

تعد البسبوسة من الحلويات الشرقية المفضلة لدى الجميع، إلا أنها معروفة بإحتوائها على سعرات حرارية عالية، مما يصعب تناولها متابعي الحمية الغذائية لخسارة الوزن، لذا نقدم لك طريقة عمل بسبوسة بالقشطة قليلة السعرات الحرارية.

طريقة عمل بسبوسة بالقشطة

المقادير

- السميد : كوب ونصف

- سكر : نصف كوب (أبيض)

- حليب : كوب (قليل الدسم)

- الزيت النباتي : نصف كوب

- القشطة : كوب

- جوز الهند : ربع كوب (مبشور)

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- الفانيليا : نصف ملعقة كبيرة

- مكسرات : حسب الرغبة

- العسل : حسب الرغبة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء ضعي السكر، والفانيليا، والحليب، والزيت النباتي، وجوز الهند.

اخلطي المكونات حتى تتجانس مع بعضها.

حضّري صينية فرن، وادهنيها بالقليل من الزيت ورشّيها بالدقيق.

اسكبي نصف كمية خليط البسبوسة في الصينية، ثم وزعي القشطة فوق الخليط، ومن ثم اسكبي باقي كمية خليط البسبوسة.

قطعي البسبوسة إلى مربعات ووزعي في منتصف كل مربع قطعة من المكسرات.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج، ثم ضعي عليها العسل وقدميها.