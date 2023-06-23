تويتر على كف عفريت.. مخطط خفى لتدميره

تم الكشف عن المخطط الرئيس لمارك زوكربيرج لقتل تويتر، ستطلق ميتا تطبيقًا منافسًا محدود الشخصيات يحمل الاسم الرمزي Project 92 في الأشهر المقبلة - وتستغل أوبرا وينفري والدالاي لاما لجذب المستخدمين.

مارك زوكربيرج يقتل تويتر



يقول Meta exec Chris Cox إن المشاهير يريدون بديلًا عن تويتر Twitter يتم تشغيله بشكل سليم

سيبني التطبيق الجديد على Instagram ولكنه يتكامل مع بديل تويتر Mastodon.

يمكن لمارك زوكربيرج إطلاق منصته المنافسة على تويتر في الأشهر المقبلة، وكل ذلك جزء من خطته الرئيسة للاستفادة من الفوضى واستياء المستخدمين تحت قيادة Elon Musk.

بدأ Coding في شركة Meta الأم لفيسبوك في يناير الماضي على التطبيق الاجتماعي الجديد، الذي يحمل الاسم الرمزي Project 92، كما قال كريس كوكس، كبير مسؤولي المنتجات في Meta، في اجتماع على مستوى الشركة في وقت سابق من هذا الشهر.

وأجرى مشاهير كبار بالفعل محادثات لإلزام منشوراتهم على المنصة، بما في ذلك أسطورة الإعلام أوبرا وينفري والزعيم الديني التبتي الدالاي لاما.

قال كوكس لموظفي ميتا: "لقد سمعنا من المبدعين والشخصيات العامة المهتمين بامتلاك منصة يتم تشغيلها بشكل سليم''، منتقدًا انتقادات مبطنة لعمليات ماسك على تويتر.

تشير التقارير الإخبارية إلى أن الاسم العام لتطبيق Meta الجديد يمكن أن يصبح "Thread".

يقال إن عدد الأحرف المسموح به في كل مشاركة هو 500 حرف، وهذا صحيح بالنسبة إلى أحرف Twitter القليلة.

قال كوكس إن الأغنياء والمشاهير والمؤثرين بحاجة ماسة إلى منصة جديدة "يعتقدون أنها يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها للتوزيع".

تشير التقارير إلى أن الاسم العام للتطبيق الجديد يمكن أن يصبح "Thread" وأنه سيحتوي على تمرير مستمر للنص، تمامًا مثل Twitter، جنبًا إلى جنب مع الأزرار المشابهة لكل من وظائف الإعجاب وإعادة التغريد.

ستقترب Thread أيضًا من الحد الأصلي البالغ 180 حرفًا في Twitter، مما يوفر حدًا أطول قليلاً، ولكنه لا يزال قصيرًا، وهو 500 حرف لكل منشور.

كما قال أحد صناعات وسائل التواصل الاجتماعي بالداخل، ستبدو Thread "مشابهة بشكل ملحوظ لتويتر".

بحث العديد من مستخدمي Twitter العاديين، بالإضافة إلى المجتمع الكبير من الخبراء العلميين والأكاديميين وحتى رواد الفضاء السابقين في ناسا، عن بدائل في الأشهر الأخيرة.

أصبح Mastodon - منصة تدوين صغيرة مجانية ولامركزية ومفتوحة المصدر - ملاذًا للعلماء الذين يأملون في المزيد من المحادثات ذات المستوى الرفيع فيما بينهم.

قال عالم الفلك مارك ماكوجرين من وكالة الفضاء الأوروبية لـ Science أواخر العام الماضي، بعد انتقاله إلى ماستودون: "لقد كنت أكثر نشاطًا هناك مما كنت عليه على تويتر".

وصف الكثيرون المنصة بأنها بديل أكثر ديمقراطية من Twitter، لأن هيكل Mastodon اللامركزي يعني أنه لا يوجد شخص واحد أو شركة أو قسم لديه سيطرة كاملة على عملياتها.

بحث العديد من مستخدمي تويتر والخبراء العلميين وحتى رواد الفضاء السابقين عن بدائل في الأشهر الأخيرة. تعهد رائد فضاء ناسا السابق خوسيه هيرنانديز بالقفز من المنصة، وسط خطط ماسك لتحويل التحقق من "الشيك الأزرق'' إلى مخطط الدفع مقابل اللعب.