"خارج المنهج" فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الثلاثاء

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية يوم الثلاثاء 4 من يوليو 2023م الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر ندوة بالحضور الفعلي وأيضًا أون لاين عبر تطبيق ويبكس؛ بقاعة C لمناقشة الكتاب النقدي "خارج المنهج مقاربات ثقافية للأدب والنقد" للناقد المصري د.محمد الشحات، يناقشه الناقد الجزائري د.فريد حليمي. ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

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يذكر أن د.محمد الشحات: أستاذ النقد ونظرية الأدب العربي. ناقد وباحث أكاديمي مصري، ومُدرّب ومحكّم دولي معتمد في عدد كبير من الجوائز والمسابقات الدولية. درَّس في عدد من الجامعات المصرية والعربية في مصر وقطر وسلطنة عُمان. له عضويات متعدّدة بعدد كبير من الدوريات الأكاديمية العربية. مستشار بعدد من المراكز البحثية العربية في مجال الأدب والنقد والدراسات العربية. باحث مهتمّ بالسرديّات والدراسات الثقافية والنظرية الأدبية والنقدية. من كتبه "بلاغة الراوي، طرائق السرد في روايات محمد البساطي"، "سرديّات المنفى، دراسة في الرواية العربية بعد عام 1967"، "سرديّات بديلة، مقاربات ثقافية"، "نحو كتابة جديدة، قراءة في الأدب العُماني المعاصر"، و"هوامش ثقافية: تأمّلات في نصوص ومفاهيم نقدية"، و"خارج المنهج: مقاربات ثقافية للأدب والنقد"، و"النظرية وتحديات الناقد الثقافي"، و"السرديّات الخضراء: مقاربات إيكولوجية في الرواية العربية" و"نقد النقد: مقولات في النظرية، مقالات في الممارسة". له عدد كبير من الدراسات والبحوث والمقالات المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية في الدوريات والمجلّات الأكاديمية والثقافية.





والناقد د. فريد حليمي: أستاذ محاضر"أ" بالمدرسة العليا للأساتذة – قسنطينة- الجزائر. عضو بمخبر الدراسات التعليمية و اللسانية و النقدية المدرسة العليا للأساتذة آسيا جبار قسنطينة . رئيس مشروع بحث prfu تحت عنوان خطاب المابعد وتجلياته النقدية على الأدب الجزائري. رئيس مشروع دكتوراة شعبة دراسات نقدية تخصص نقد حديث ومعاصر. خبير محكّم في عدد من المجلات الوطنية والدولية.



رابط الندوة

https://libraryofalexandria-103.my.webex.com/libraryofalexandria-103.my/j.php?MTID=mb6ab80040bfbc4f3950bde859e372490

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