روسيا تُراقب أحداث الشغب في فرنسا.. سنُناقشها مع الشركاء

تُراقب وتُتابع موسكو ما يحدث في فرنسا، حسبما أفاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، "دميتري ميدفيديف"، إذ اندلعت أعمال شغب في عدد من المُدن.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، قال مدفيديف على "تلجرام": "نحن نُتابع الأحداث في فرنسا. الحشود وأعمال الشغب في الشوارع. وبالطبع، سنُناقشها مع شركائنا".

وتشهد العاصمة الفرنسية باريس، ومُدن فرنسية أخرى، لليلة الثالثة على التوالي، احتجاجات عنيفة على مقتل مُراهق من أصول جزائرية في الـ17 من عُمره برصاص شرطي.

باريس تدرس كُل الاحتمالات للسيطرة على أعمال العُنف:

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، إن باريس تدرس كُل الاحتمالات للسيطرة على أعمال العُنف، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان يوم الأربعاء، إصابة 31 شرطيًا واعتقال 31 شخصًا خلال أعمال العُنف التي شهدتها ضواحي باريس مساء أمس.

وقال دارمانان إنه "تم تعبئة ألفين من عناصر الشرطة للحفاظ على النظام العام".

وأفادت قناة "بي.إف.إم.تي.في" التلفزيونية الفرنسية بأن 20 ضابط شرطة أصيبوا بجروح خفيفة في منطقة "أو-دي-سين" غرب باريس، نتيجة أعمال شغب وقعت هناك بعد مقتل مُراهق على يد الشرطة.

وأشارت إلى أن ضباط الشرطة الفرنسية خلال قيامهم بأداء واجبات التفتيش على أحد الطرق في مدينة نانتير، إحدى ضواحي غرب باريس، صباح الثلاثاء، أطلقوا النار وقتلوا صبيًا يبلغ من العُمر 17 عامًا، مُعللين ذلك برفضه الامتثال لمطالبهم. وهذا ما تسبب في اندلاع أعمال الشغب في المدينة.