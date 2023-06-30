إزالة 41 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، عن قيام الوحدات المحلية بإزالة 41 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بواقع 12 حالة تعد بمركز المنيا، وشملت 4 حالات تعد بقرية تله، و3 حالات بناء مخالف بحى غرب.

و5 حالات بناء مخالف على أرض زراعية بقريتى دمشير والبرجاية، وفى مركز بنى مزار، أزالت الوحدة المحلية 11 حالة تعدٍّ منها 4 حالات تعد على أرض زراعية بقريتى إبشاق وأم الساس التابعتين لمجلس قروى بنى على، و3 حالات تعد على أرض زراعية بقرية الحسينية.

حالة بالبناء المخالف على أرض زراعية بقرية القيس، وحالة أخرى بالبناء على أرض إصلاح زراعى بقرية منشأة القيس، وحالة ردم أساسات لبناء مخالف على أرض تعاون زراعى خارج الحيز بعزبة على أفندى التابعة لمجلس قروى أبوجرج، وإزالة دور أرضى مخالف فى المهد بحى شرق المدينة.

فى مركز ملوى، تم إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف منها، حالتا تعدٍّ بقرية تونة الجبل وحالة بعزبة صادق التابعة لمجلس قروى دروة وحالة بقرية ابشادات، وإيقاف حالتى شدة خشبية، الأولى فى عزبة جاد الله بقرية المعصرة، والأخرى فى قرية الشيخ عبادة بمجلس قروى الروضة.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز مطاى من إزالة 5 حالات تعد فى المهد منها، 4 حالات بقرية أبوعزيز، وإيقاف حالة بقرية منبال، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط 3 حالات تعد فى المهد منها، حالتا بناء مخالف بقرية الاعتزاز التابعة لقرية العزيمة، وفك شدة خشبية بحى شمال المدينة.

فى العدوة، أزالت الوحدة المحلية 3 حالات تعدٍ شملت، حالة تعد على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى، الأولى بقرية الشيخ، والأخرى بقرية القايات، إلى جانب فك شدة خشبية وأساسات لبناء مخالف دون ترخيص بحى غرب المدينة، إلى جانب إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بنزلة البدرمان بمركز ديرمواس.