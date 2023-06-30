حملات تفتيشية على المراكب النيلية والمعديات بالمنيا خلال العيد

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، حملاتها الرقابية والتفتيشية، بالمرور على المراكب النيلية والمعديات، وبمتابعة على مدار الساعة، من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والذى شدد على استمرار تلك الحملات حماية للمواطنين، حفاظًا على سلامتهم، خصوصًا خلال أيام عيد الأضحى، نظرًا للإقبال الشديد من المواطنين، وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، المراكب النيلية للتأكد من الالتزام بالحمولة المقررة حفاظًا على سلامة أرواح المواطنين، والتأكد من عملها في إطار القانون ومتابعة أعداد الركاب.

كما تم التفتيش على معدية المطاهرة بقرية بنى محمد سلطان لمتابعة العمل بها والتأكد من عدم السماح بالحمولة الزائدة، ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، حملة على مرسى قرية بنى حسن الشروق، والتفتيش على اللنشات العامة والخاصة، للتأكد من سلامتها وتوافر وسائل الأمان بها.

الوقوف على مدى التزام أصحاب اللنشات بتعريفة الركوب، وتواجد الموظفين المعنيين من جانب الوحدة المحلية على المراسى لمتابعة الحالة العامة، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، المجهودات اليومية للحملات التفتيشية المستمرة على المعديات النهرية كلها خصوصًا أيام العيد.

نظرًا للإقبال الشديد من المواطنين، على استخدامها فى تنقلاتهم، والتأكد من وسائل تأمين المراسى والمواطنين كافة، ولضمان تسهيل عمليات شحن المركبات وانضباط أطقم التشغيل.