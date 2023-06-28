تداول 11 ألف طن بضائع و580 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء 2023/6/28، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 580 شاحنة بضائع و281 سيارة وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 271 شاحنة بضائع و 247 سيارة.

وشملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 309 شاحنة بضائع و 34 سيارة، واستقبل ميناء سفاجا البحرى اليوم ثلاث سفن وهى القاهرة و الحرية وبوسيدون اكسبريس، وغادرت الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية2 و القاهرة وبوسيدون اكسبريس

ويشهد ميناء نويبع البحرى تداول 2900 طن بضائع عامة ومتنوعة و 158 شاحنة بضائع، كما يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2076 راكبا بموانيها .

وكان ميناء سفاجا البحرى قد استقبل يوم الأحد 25 يونيو 2023 السفينة Abu yassser وعلى متنها 2500 رأس عجول حية بوزن 765 طنًا قادمة من جيبوتي استعدادًا لعيد الاضحى المبارك لصالح هيئة السلع التموينية.

واتخذت الجهات المختصة بالميناء اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخولها الميناء ويتم حجرها بحجر بيطري سفاجا لإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق.

موانئ البحر الأحمر:

هذا وتضم موانئ البحر الأحمر 6 موانئ هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر أن تطوير وتحديث الموانئ أدى إلى:

1 - ارتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على موانئ الهيئة.

2 - إدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالموانئ و تزويدها بأجهزة الخادمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة.

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين موانئ سفاجا وضبا - الغردقة، وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحر الأحمر بوضع الخطط المستقبلية المتمثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزًا لوجيستيًا عالميًا طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحة المحطة ٩٠٠ ألف متر مربع ورصيف ١١٠٠ متر مربع بعمق غاطس ١٧ مترًا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويًا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ ملايين طن.

كما تم تطوير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء.

وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر الخدمات كافة لسائقي الشاحنات بالساحة