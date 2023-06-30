الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

إيرادات فيلم مستر إكس في السينمات

فيلم مستر إكس
فيلم مستر إكس

حقق فيلم مستر إكس، أمس، الخميس، إيرادات بلغت 2 مليون و357 ألفا و489 جنيها، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2023.

 

إيرادات فيلم مستر إكس

وكان حصد  فيلم مستر إكس في 3 أيام عرض منذ طرحه في وقفة عيد الأضحى السينمائي مجموع إيرادات وصلت لـ4 ملايين و600 ألف جنيه.

 

تفاصيل فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، أوس أوس، تأليف أماني التونسي وأحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب وإنتاج أحمد السبكي.

 

وتدور أحداث فيلم مستر إكس، حول تتسبب عقدة نفسية قديمة لدى إكس في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها بدفع الرجال لطلاق زوجاتهم، ولكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.

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