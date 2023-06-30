سعر الدولار أمام الجنيه في ثالث أيام عيد الأضحى

سعر الدولار.. حالة من الاستقرار تشهدها أسعار العملة الخضراء خلال تعاملات اليوم الجمعة من ماكينات الـATM في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وجاء هذا الاستقرار بسبب عطلة العيد التي بدأت يوم الإثنين الماضي بجميع البنوك وتنتهي يوم السبت المقبل، ليكون العمل في البنوك بداية من يوم الأحد المقبل، وسجل الدولار في بنك قناة السويس، نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملة الأمريكية، صباح اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك من خلال ماكينات الصرف الآلي الـATM، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الدولار اليوم الجمعة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الجمعة 30 يونيو 2023

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 30 يونيو 2023، في بنك قناة السويس، نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد اليوم الجمعة 30 يونيو 2023:

سجل الدولار في بنك المصرف المتحد، الجمعة 30 يونيو 2023، ثباتا عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الجمعة 30 يونيو:

مازال سعر الدولار يحقق استقرارا اليوم الجمعة 30 يونيو 2023، في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى اليوم الجمعة

حقق سعر الدولار بالبنك الأهلي، حيث سجل الجمعة 30 يونيو، ثباتا عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الجمعة 30 يونيو في بنك مصر:

هدوء في سعر الدولار في بنك مصر استقرارا ملحوظا، اليوم الجمعة 30 يونيو، حيث سجل نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الجمعة 30 يونيو 2023 في البنك التجارى الدولى:

استقر سعر الدولار يحقق استقرارا في بنك التجاري الدولى اليوم الجمعة 30 يونيو، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.