الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

مصر الخير توزع لحوم 22 رأس ماشية لأهالي ديرمواس

الاضحية
الاضحية

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على أهمية الدور المجتمعى للمؤسسات والجمعيات الأهلية،  فى دعم أواصر التكافل والتكامل بين فئات المجتمع، وتقوية الروابط الإنسانية بين أبناء الوطن الواحد.

وأضاف أن مؤسسة مصر الخير ، واحدة من أبرز وأهم المؤسسات العاملة فى مجال الخدمة المجتمعية ، وخاصة فى المناسبات الدينية و الوطنية ، وبالتنسيق بين مؤسسة مصر الخير ، ومديرية تضامن المنيا ، والوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، أعلن عامر طه رئيس المركز ، تقديم 22 رأس ماشية لـ ١٢ جمعية أهلية بأسعار مخفضة لخدمة الأسر الأكثر احتياجا ، من أهالى المركز خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى تقديم كافة سبل الدعم لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، والتى تقدم مثل هذه الخدمات ، ومن جانبها، قالت نهى محمد مسئول مؤسسة مصر الخير بديرمواس : إن هذه الخطوة جاءت ثمرة التعاون والتنسيق بين مصر الخير والوحدة المحلية بديرمواس، وبرعاية ودعم متواصل من محافظ المنيا، الذى قدم كل سبل الدعم والمساندة للمؤسسة ، كى تقوم بدورها المجتمعى على أكمل وجه .

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