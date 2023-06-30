المنيا تتابع خدمات مبادرة 100 يوم صحة خلال العيد بالمستشفيات

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكيد على جاهزية أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات ، والوحدات الصحية على مستوى المحافظة ومراكزها التسعة ، على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، حيث تابع المحافظ فاعليات مبادرة 100 يوم صحة والخدمات الطبية والعلاجية التى تقدمها للمواطنين ، وأكد الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تُقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ، السكرى، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة وزيادة الوزن، وأمراض الكلي، و دعم صحة المرأة ، وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة .

وكذلك مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل ، وإجراء فحوص وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، وفحص كبار السن، و فحص الأطفال المبتسرين، إلى جانب فحوص أمراض سوء التغذية ، مشيرا ، إلى أنّ خدمات المبادرة يتم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية ، وسيارات تنظيم الأسرة .

بالإضافة، إلى فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم ، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين .