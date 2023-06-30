السيسي: جيل 30 يونيو الأقدر على تحمل المسئولية وبناء الدولة الحديثة (شاهد)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حجم التحديات التي واجهها الشعب منذ عام 2011 غرس في نفوس الأبناء قوة من نوع خاص.

وأضاف “السيسي” خلال كلمته في الذكرى العاشرة بثورة 30 يونيو، اليوم الجمعة، أن هذا الجيل عاش وذاق معنى التهديد بضياع الوطن والخوف على الأهل والأبناء وضياع المقدرات.

وتابع: "اؤمن يقينا أن هذا الجيل من شعب مصر هو الأقدر على تحمل مسئولية بناء الوطن وتشييد الدولة الحديثة".

ونوه الرئيس، إلى أن هذا الجيل الذي نقل مصر بجهده وصبره من الفوضى إلى الاستقرار قادر على إتمام تجربته التنموية الشاملة التي تشهد تقدم سريع يطول كل شبر من أنحاء الوطن من البنية التحتية والطرق ونقل وتجارة التي تشهد ثورة حقيقة، تؤهل مصر لمصاف الدول المتقدمة إلى الطاقة الكهربائية والغاز والبترول والطاقة الخضراء إلى استصلاح الأراضي بمساحات ليس لها مثيل.