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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

اليوم.. الأوقاف تفتتح 22 مسجدًا منهم 14 إحلال وتجديد

افتتاح مساجد جديدة
افتتاح مساجد جديدة

 

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة 22 مسجدًا منها ( 14 ) مسجدًا جديدًا  أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 8 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1214 ) مسجدًا منها ( 976 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 238 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:


مديرية أوقاف سوهاج
1. الرحمن القاضي - طهطا
2. الموازن  ( آل عيسى ) عرب بخواج – شطورة – طهطا 


مديرية أوقاف القاهرة
3. السيدة عائشة بنت أبي بكر- مدينة الشروق قطعة 50 مركز خدمات2


مديرية أوقاف الأقصر
4. الهجرة - البياضية


مديرية أوقاف الفيوم
5. جودة سالم – المشرك بحري – الشواشنة – يوسف الصديق
6. النصارية – الكعابي الجديدة – سنورس ثان


مديرية أوقاف القليوبية
7. سيد عبد الحميد – عزبة شديد – الكوم الأحمر – شبين القناطر غرب 
8. أبو رواش – عزبة رستم الغربية – ميت كنانة - طوخ


مديرية أوقاف المنيا
9. الرحمن – ساقية موسى – أبو قرقاص


مديرية أوقاف البحيرة
10. الرحمة بجوار المقابر – سيدي غازي – كفر الدوار 


مديرية أوقاف الغربية
11. هدية – عزبة هدية شوني – مركز طنطا


مديرية أوقاف الشرقية
12. أبو رجب أم رماد - الزقازيق


مديرية أوقاف أسيوط
13. أولاد شمر – مير – القوصية


مديرية أوقاف بني سويف
14. الإخلاص – قرية ملاحية سعيد جعفر - ببا

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مجلس حكماء المسلمين يُدين إحراق نسخة من المصحف الشريف بالسويد


ثانيًا: مساجد الصيانة: 


مديرية أوقاف الجيزة
1. محمد رمضان – شارع المحطة 
2. هيا مبارك ( عتابي) – كرداسة

 
مديرية أوقاف القليوبية
3. العمري – منية السباع – بنها ثاني


مديرية أوقاف البحر الأحمر 
4. عمار بن ياسر – سفاجا 


مديرية أوقاف السويس
5. أحمد بن حنبل – حي فيصل 


مديرية أوقاف الإسكندرية
6. المصطفى – قرية الجزائر – العامرية ثان


مديرية أوقاف قنا
7. آل القاصرة – القلعة - قفط


مديرية أوقاف الشرقية
8. سالم جابر الحسن – قرية الرحمانية – مركز أبو كبير

يأتي ذلك، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى، ولنشر المساجد في جميع أنحاء الجمهورية وتجديد التالف منها.

 

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