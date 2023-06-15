كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا تجاه بحر اليابان

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا، في أحدث سلسلة من التجارب على هذه الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ حتى الآن هذا العام، رغم حظرها من ذلك، في خطوة من شأنها أن تشعل الصراع في المنطقة المتوترة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لسيول إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد نحو البحر الشرقي" في إشارة إلى المسطحات المائية المعروفة أيضا باسم بحر اليابان.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع اليابانية في بيان لها، أن كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخًا باليستيًا.

استفزازات كوريا الشمالية

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، إن بلاده سترد بحزم من دون تردد على استفزازات كوريا الشمالية.

وجاء ذلك عبر صفحته على الفيسبوك بمناسبة الذكرى السنوية لمناوشات عام 1999 البحرية بين الكوريتين بالقرب من الحدود البحرية، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وأضاف يون: "بحارة أسطولنا الذين ذهبوا للمعركة دون لحظة من التردد قمعوا سفن الدوريات الكورية الشمالية ودافعوا عن خط الحدود الشمالي، تستمر روحهم الوطنية المتأججة في صغارهم".

وأكدت الوكالة أن الرئيس يون سبق وأن وصف دفع إدارة مون جيه-إن السابقة للمصالحة مع كوريا الشمالية على أنها استجداء من أجل السلام.

يذكر أنه في عام 1999 وقعت مناوشات بالقرب من خط الحدود الشمالي (NLL)، الحدود البحرية بحكم الأمر الواقع في البحر الغربي، مما أدى إلى إغراق سفينة كورية شمالية وإلحاق الدمار بتسع سفن أخرى، لم تتكبد البحرية الجنوبية خسائر في الأرواح، في حين قدر مسؤولون كوريون جنوبيون مقتل العشرات من الجنود الكوريين الشماليين.

تبادل بيانات التحذير من صواريخ كوريا الشمالية

وتسعى الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية إلى تقاسم بيانات التحذيرات من الصواريخ الكورية الشمالية قبل نهاية 2023، حسب ما أعلنت الدول الثلاث في بيان عقب اجتماع لوزراء دفاعها في سنغافورة في بداية الشهر الحالي.

وجاء في البيان أن الأطراف الثلاثة "يقرون بالجهود الثلاثية لتفعيل آلية تبادل بيانات التحذيرات الصاروخية في الوقت الحقيقي، قبل نهاية العام من أجل تحسين قدرة كل دولة على اكتشاف وتقييم الصواريخ التي يتم إطلاقها" من جانب كوريا الشمالية.

جاء الإعلان عقب محاولة كورية شمالية فاشلة لإطلاق قمر اصطناعي للتجسس.

وقال الجيش الكوري الجنوبي، إنه تمكن من تحديد موقع السقوط وانتشال جزء من الحطام المفترض.

ونددت سيول وطوكيو وواشنطن بعملية الاطلاق، معتبرة أنها تنتهك عددا من قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر على بيونغ يانغ إجراء أي اختبار باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

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