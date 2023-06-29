مفاجأة صادمة عن المشروبات الغازية "الدايت" (فيديو)

يفضل البعض المشروبات الغازية الخالية من السكر"الدايت" خشية من زيادة الوزن لكنهم قد يغيرون هذا الرأي بعد الإعلان الجديد من الوكالة الدولية لبحوث السرطان عن تلك المشروبات الغازية.

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مادة الاسبرتام التي توضع في المشروبات الغازية مادة محتملة لتسبب السرطان

أعلنت الوكالة الدولية لبحوث السرطان لأول مرة أن مادة الاسبرتام التي توضع في المشروبات الغازية الخالية من السكر والعلكة ومنتجات غذائية أخرى كثيرة هي مادة محتملة لتسبب السرطان.

وأضافت الوكالة في تقرير عرضته فضائية العربية أن مادة الاسبرتام هي إحدى أكثر المحليات الصناعية شيوعًا في العالم تفوق حلاوتها حلاوة السكر العادي 100 مرة.

و اكتشف الأطباء أن ن تناول المشروبات الغازية خاصة ذات اللون الأسود لا تسبب فقط مشكلات معروفة مثل تسوس الأسنان واضطرابات التمثيل الغذائي وفقدان العظام ومرض السكري، ولكن أيضاً تسبب نقص البوتاسيوم.

ووجد الأطباء أن النقص الخطير في البوتاسيوم ربما يكون ناتجاً عن مكونات السكر والفركتوز والكافيين الموجودة في هذا المشروب وبحسب الدراسة الألمانية فإن كل شخص يشرب أكثر من لتر من المشروبات الغازية يومياً لعدة أشهر يكون معرضاً للخطر.

وتشير الدراسة إلى أنه على أي شخص يستهلكها بكثرة أن يتقبل أن يعاني الجسم من نقص بوتاسيوم الدم، لأن محتوى البوتاسيوم ينخفض ​​بشكل خطير عند تناولها، ما يعرض بالتالي وظائف العضلات الحيوية للخطر.

ورغم أن الباحثين وجدوا أن تناول مكملات البوتاسيوم في نفس الوقت تؤدي إلى تعافي الجسم سريعاً، لكن يصعب أحياناً ربط أعراض نقص البوتاسيوم باستهلاك المشروبات الغازية بإفراط.

ويتعافى معظم المرضى الذين يعانون من نقص البوتاسيوم بسبب استهلاكهم للمشروبات الغازية بسرعة باستخدام مكملات البوتاسيوم المختلفة والابتعاد عن شربها، ولكن يبقى أن نذكر أن نقص البوتاسيوم المزمن أيضاً ضار جداً بالصحة، إذ يجعل المريض عرضة لمضاعفات مثل عدم انتظام ضربات القلب، ساعتها تكون زيارة الطبيب أمر غير مفروغ منه.

وبحسب موقع "فوكوس" الألماني فإن من مصادر البوتاسيوم الغذائية: الفواكه كالمشمش و الموز والكيوي والبرتقال والأناناس، والخضراوات كالخضر الورقية والجزر والبطاطس، واللحوم الخالية من الدهون، والحبوب كالفاصوليا والمكسرات. وكل هذه الأصناف الغذائية مهمة في الحفاظ على مستوى صحي من البوتاسيوم في الجسم.