الداخلية السعودية تفتح باب القبول لخريجي الثانوية بكلية الملك فهد الأمنية
أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة هذا العام الدراسي 1444هـ، بالدورة رقم (67) بكلية الملك فهد الأمنية (ضباط).
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ونشرت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" ممثلة الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية موعد التقديم للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية وذلك من يوم الأحد المقبل الموافق 14 ذي الحجة 1444هـ/ 2 يوليو 2023، ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 17 ذي الحجة 1444هـ/ 5 يوليو 2023.
طريقة الالتحاق بدورة البكالوريوس للعلوم الأمنية
وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية أن الراغبين في الالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية يمكنهم التقديم عبر منصة "أبشر- توظيف"، بوزارة الداخلية.
وهناك بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين منها:
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.
- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة.
- ألا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية.
- أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.
- لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية.
- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (طبيعي، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي، إنساني) ومن خريج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (انتظام نهاري).
- لا يقبل خريجي الأعوام السابقة.
- أن يتم معادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم.
- ألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) في مؤهل الثانوية العامة.
- أن يكون قد أدى اختبار التحصيل الدراسي (التحصيلي).
- أن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (65%).
- ألا يقل سن خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة.
- أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة.
- أن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (70%).
- ألا يكون مطرودًا من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب.
- ألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية.
- أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكافة الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين.