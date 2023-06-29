الداخلية السعودية تفتح باب القبول لخريجي الثانوية بكلية الملك فهد الأمنية

أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة هذا العام الدراسي 1444هـ، بالدورة رقم (67) بكلية الملك فهد الأمنية (ضباط).

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ونشرت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" ممثلة الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية موعد التقديم للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية وذلك من يوم الأحد المقبل الموافق 14 ذي الحجة 1444هـ/ 2 يوليو 2023، ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 17 ذي الحجة 1444هـ/ 5 يوليو 2023.

طريقة الالتحاق بدورة البكالوريوس للعلوم الأمنية

وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية أن الراغبين في الالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية يمكنهم التقديم عبر منصة "أبشر- توظيف"، بوزارة الداخلية.

وهناك بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين منها: